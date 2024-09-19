Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Обновление Windows 11 24H2 для ПК без Copilot+ не выйдет 8 октября
Ранее в сети появилась информация, что все пользователи Windows 11 могут получить обновление до Windows 11 24H2 уже 8 октября

 Некоторое время назад было поднято много шума вокруг всеобщей доступности Windows 11 24H2, когда была опубликована запись в блоге Microsoft, в которой говорилось, что Windows 11 24H2 может выйти менее чем через месяц. Однако позже Microsoft пояснила, что запись в блоге не связана с общедоступностью Windows 11 24H2.

 Reanne_Wong написала статью, в которой обсуждается улучшенная защита данных с Windows и Microsoft Copilot. В статье Вонг подчеркнул новые функции своего помощника Copilot AI, включающие защиту корпоративных данных для пользователей, вошедших в учетную запись Entra, и интеграцию Copilot непосредственно в приложение Microsoft 365.

 Вонг также сообщил, что все эти изменения появятся уже скоро, а дополнение Copilot для защиты корпоративных данных будет развернуто на момент написания его статьи. Интеграция Copilot с приложением Microsoft 365 запланирована в дополнительном обновлении предварительного выпуска, не связанным с безопасностью, 24 сентября и основным выпуском поддержки 8 октября для всех поддерживаемых версий Windows 11. Также было подтверждено, что Windows 10 получит обновление в ноябре.

 Многие неверно истолковали статью Вонга, полагая, что эти графики выпуска также ссылаются на основную доступность Windows 11 24H2. Это заставило многих думать, что Windows 11 24H2 выйдет 8 октября. Однако Microsoft сама непреднамеренно сформулировала статью, что позволило очень легко прийти к такому выводу. Оригинальная статья выглядела немного иначе, чтобы включить термин «обновление функций» при обсуждении дат выпуска этих двух обновлений для Copilot. В статье говорится, что переход на приложение Microsoft 365 как точку входа для Microsoft Copilot будет соответствовать ежегодному выпуску обновлений функций Windows 11.

 После этого статья была отредактирована, чтобы исключить термин «обновление функций», с примечанием редактора, поясняющим, что ранее упомянутая формулировка на самом деле вообще не была связана с общедоступностью Windows 11 24H2.

 В результате всё вернулось к отсутствию подтвержденной даты выпуска Windows 11 24H2 на ПК без Copilot+, за исключением того факта, что она дебютирует в этом году. Напомню, что Windows 11 24H2 уже была запущена, но пока является эксклюзивной для ПК с Copilot+, и по-прежнему недоступна для остальной части экосистемы ПК с Windows 11.

#microsoft #windows 11 #обновление #copilot #microsoft 365 #windows 11 24h2 #обновление windows #обновление windows 11 #copilot+ #copilot ai
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Предположения о выходе Windows 11 24H2 8 октября оказались основаны на неверном толковании сообщения
Apple отзывает iOS 18 после того, как обновленные iPad стали «кирпичами»
Общедоступная версия Windows 11 24H2 всё же не выйдет 8 октября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Турецкие официальные лица заявляют, что Сомали согласится на строительство в стране космодрома
+
В Туле идет финальный этап строительства первого в России крутоизогнутого моста
4
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
92
Logitech бесплатно повысит характеристики игровых мышей с современным датчиком при помощи прошивки
5
Третьим по популярности в мире смартфоном недавно был Samsung Galaxy A15
+
В iOS 18 добавили возможность замены приложения камеры на Pro-версию
+
Новости о предполагаемом прорыве в китайской литографии оживили фондовый рынок
1
Папки GTA VI для ПК, новой PC-версии GTA V с рейтрейсингом и ПК-порта RDR обнаружены в лаунчере
2
ВВС США вынуждены переводить пилотов истребителей на другие типы из-за нехватки лётчиков
+
Утечка информации раскрыла планы Rockstar относительно релиза GTA 6 на ПК
+
Исследование: ChatGPT и другие модели искусственного интеллекта превосходят реальных студентов
+
Logitech и HoYoverse анонсировали совместные компьютерные мыши в стиле Genshin Impact
+
Строительство второго по высоте в мире долгостроя завершат до 2028 года
+
Первая российская газовая турбина большой мощности ГТД-110М вышла на режим полной нагрузки
1
Опубликовали несколько новых рендеров смартфона Samsung Galaxy S25+
+
Скоростную автодорогу от Урала до Краснодара построят за 1,7 трлн рублей
4
PCGH протестировали Frostpunk 2 на 25 видеокартах — для игры потребуется мощная видеокарта
4
Настольные процессоры Intel Core Ultra 200 поддерживают оперативную память DDR5-10000
8
Некоторые функции Xiaomi 14T стали известны до официального релиза
+
Нетаньяху объявил о начале новой военной операции на юге Ливана
8

Популярные статьи

Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
25
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
73
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
35
Что будет, если взорвать весь ядерный арсенал на Земле
39
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
17
Почему NVIDIA не делает недорогих игровых видеокарт, и что не так с бюджетной GeForce GTX 1050 Ti
13
Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0
25
О Sony PlayStation 5 Game Boost и с чем его едят
2
7, 8 или 65 нанометров - чего на самом деле достиг Китай
3
Обзор электронной книги PocketBook 700 Era Color с цветным экраном E Ink Karta 3
+

Сейчас обсуждают

Станислав Богданов
00:20
Добро должно быть с кулаками
Германия передала Украине очередной пакет военной помощи
ЮРА ОНИЩЕНКО
00:19
Это же Россия агрессивно продвинулась к границам НАТО, это же Россия сама на себя наложила санкции, это же Россия сама взорвала Северные потоки!
Генсек НАТО считает, что в разрушении диалога альянса с Россией виновата сама Россия
Станислав Богданов
00:18
А будет ли существовать РФ через 6-8 лет
Кандидат на пост комиссара ЕС по обороне: Евросоюз должен быть готов к конфликту с РФ через 6-8 лет
CbrStrtr
00:10
Вот со второй половиной согласен. А вот про выходы не понял, ведь они на карте априори. Или подскажите, зачем такая база без графики?=)
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
Антон Тутынин
00:10
Церковь-то не приплетай уж... И без неё проблем достаточно
Генсек НАТО считает, что в разрушении диалога альянса с Россией виновата сама Россия
Антон Тутынин
00:08
Кто о чëм, а вшивый – про баню...
Генсек НАТО считает, что в разрушении диалога альянса с Россией виновата сама Россия
CbrStrtr
23:58
Можно было бы всё понять, когда сборка сугубо для тайтлов (среднего времени железа - нет) и более ранних. Олд-скул, так сказать, был бы оправдан, чтоб на всю катуху со сглаживанием в ФХД.
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
CbrStrtr
23:54
А что не 8800Ультра? Раскрыли бы потенциал в Крайзисе)))))))))
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
Eppius
23:44
могутнемогут..... когда лишаться тогда и говорите.
Neowiz официально подтвердила разработку сиквела для Lies of P
coth
23:44
Так и тут часть над рекою имеет совсем небольшой изгиб.
В Туле идет финальный этап строительства первого в России крутоизогнутого моста
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем