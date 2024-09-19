Ранее в сети появилась информация, что все пользователи Windows 11 могут получить обновление до Windows 11 24H2 уже 8 октября

Некоторое время назад было поднято много шума вокруг всеобщей доступности Windows 11 24H2, когда была опубликована запись в блоге Microsoft, в которой говорилось, что Windows 11 24H2 может выйти менее чем через месяц. Однако позже Microsoft пояснила, что запись в блоге не связана с общедоступностью Windows 11 24H2.

Reanne_Wong написала статью, в которой обсуждается улучшенная защита данных с Windows и Microsoft Copilot. В статье Вонг подчеркнул новые функции своего помощника Copilot AI, включающие защиту корпоративных данных для пользователей, вошедших в учетную запись Entra, и интеграцию Copilot непосредственно в приложение Microsoft 365.

Вонг также сообщил, что все эти изменения появятся уже скоро, а дополнение Copilot для защиты корпоративных данных будет развернуто на момент написания его статьи. Интеграция Copilot с приложением Microsoft 365 запланирована в дополнительном обновлении предварительного выпуска, не связанным с безопасностью, 24 сентября и основным выпуском поддержки 8 октября для всех поддерживаемых версий Windows 11. Также было подтверждено, что Windows 10 получит обновление в ноябре.

Многие неверно истолковали статью Вонга, полагая, что эти графики выпуска также ссылаются на основную доступность Windows 11 24H2. Это заставило многих думать, что Windows 11 24H2 выйдет 8 октября. Однако Microsoft сама непреднамеренно сформулировала статью, что позволило очень легко прийти к такому выводу. Оригинальная статья выглядела немного иначе, чтобы включить термин «обновление функций» при обсуждении дат выпуска этих двух обновлений для Copilot. В статье говорится, что переход на приложение Microsoft 365 как точку входа для Microsoft Copilot будет соответствовать ежегодному выпуску обновлений функций Windows 11.

После этого статья была отредактирована, чтобы исключить термин «обновление функций», с примечанием редактора, поясняющим, что ранее упомянутая формулировка на самом деле вообще не была связана с общедоступностью Windows 11 24H2.

В результате всё вернулось к отсутствию подтвержденной даты выпуска Windows 11 24H2 на ПК без Copilot+, за исключением того факта, что она дебютирует в этом году. Напомню, что Windows 11 24H2 уже была запущена, но пока является эксклюзивной для ПК с Copilot+, и по-прежнему недоступна для остальной части экосистемы ПК с Windows 11.