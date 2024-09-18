Подвох в том, что ни одно устройство не сможет работать с данной картой на таких скоростях.

Компания Lexar недавно анонсировала несколько передовых мобильных устройств хранения данных, включая первую в мире карту SD, изготовленную из нержавеющей стали марки 316. Еще одна карта в новой линейке продуктов Lexar привлекает внимание своей невероятно высокой производительностью.

Карта Lexar Professional Gold Pro SDXC Express сертифицирована по стандарту SD 8.0 и, по словам Lexar, способна достигать скорости чтения до 1700 МБ/с и записи до 1000 МБ/с. Это более чем в пять раз быстрее, чем карты SD 4.0, но есть одна небольшая проблема.

Карта основана на стандарте SD 8.0, который был впервые анонсирован Ассоциацией SD в середине 2020 года под названием SD Express. В публикации отмечается, что стандарт был фактически мертв из-за отсутствия поддержки и остается таким до сих пор. Ни одно из доступных сегодня устройств не поддерживает SD 8.0, что означает невозможность достижения потенциала карты.

Последняя модель Lexar обратно совместима с существующими устройствами SD-карт, но только с классом UHS-I. Как подчеркивает Kingston, UHS-I имеет максимальную скорость передачи данных до 104 МБ/с, и это только теоретически.

Lexar не объявила о ценах или доступности карты Professional Gold Pro SDXC Express, и нет соответствующей страницы продукта на сайте компании. PetaPixel сомневается, что карта когда-либо выйдет на рынок. Например, карта Lexar SD Express со скоростью 800 МБ/с, анонсированная еще в 2021 году, также так и не появилась.

Широкое внедрение стандарта SD Express пока является несбыточной мечтой, которая, вероятно, никогда не осуществится.

Для тех кто ищет максимальные скорости, следует обратить внимание на CFexpress. Lexar и другие предлагают множество быстрых карт CFexpress в различных ценовых категориях и объемах. Также недавно была анонсирована карта Pro Diamond CFexpress 4.0 Type B со скоростью чтения до 3700 МБ/с и записи до 3400 МБ/с.