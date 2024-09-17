Самой дорогой моделью станет плата AORUS X870E XTREME AI TOP стоимостью 800 долларов, а минимальная цена за новое поколение материнских плат AMD составит 220 долларов

Согласно информации B&H, самая доступная материнская плата Gigabyte на базе чипсета X870 будет стоить 219,99 долларов. Компания рассчитывает продавать не менее шести моделей плат X870, не относящихся к линейке Extreme и не менее пяти плат X870E. Не-Extreme модели стоят до 299 долларов.

Стоимость моделей серии X870E стартует с 359,99 долларов за AORUS PRO ICE и доходит до 799,99 долларов за AORUS XTREME AI TOP, топовую материнскую плату Gigabyte, которая ориентирована на наиболее состоятельных и требовательных клиентов.

Цены на Gigabyte X870:

Gigabyte X870 GAMING PLUS WIFI - 219.99 долларов;

Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 - 229.99 долларов;

Gigabyte X870 GAMING X WIFI7 - 249.99 долларов;

Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE - 289.99 долларов;

Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 - 289.99 долларов;

Gigabyte X8701 AORUS PRO ICE - 299.99 долларов;

Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 - 319.99 долларов;

Gigabyte X870E AORUS PRO - 359.99 долларов;

Gigabyte X870E AORUS PRO ICE - 359.99 долларов;

Gigabyte X870E AORUS MASTER - 499.99 долларов;

Gigabyte X870E AORUS XTREME AI TOP - 799.99 долларов.

Модель X870E AORUS MASTER будет предлагаться по цене 499 долларов, что равно цене версии X670E на момент ее выпуска. Старая плата X670E на сегодняшний день стоит 399 долларов. Предшественник AORUS XTREME теперь же доступен примерно за 549 долларов, в сравнении с первоначальной ценой в 699 долларов. Это подтверждает, что версия X870E следующего поколения будет на 100 баксов дороже при запуске.

Стоит также отметить, что запуск серии X870 ожидается не ранее 30 сентября. Тогда же обозреватели должны поделиться своими отзывами об этих платах. На данный момент нет никакой информации о том, получили ли обозреватели платы Gigabyte для обзора или такая возможность у них будет только в день релиза. Обычно платы высокого класса становятся доступны позже, но тот факт, что американский розничный продавец уже выставил их на продажу, и они, похоже, доступны для предварительного заказа, является хорошим знаком.