Новинка предназначена для компактных систем на базе процессоров Intel Core 12, 13 и 14 поколений

Terminator B760BKB D5 — это материнская плата форм-фактора Mini-ITX с размерами 171×171 мм, имеющая полноразмерный слот PCIe 5.0 x16 на противоположной стороне платы. Кроме того, слот PCIe повернут на 90 градусов, что позволяет удобно устанавливать графические ускорители без переходных плат для графических процессоров, если материнская плата поддерживает такую компоновку.

Плата носит название Back to Back, потому что она позволяет размещать графический процессор за платой. И материнская плата, и графический процессор должны быть параллельными, при этом графическая карта подключается непосредственно к открытому интерфейсу PCle. Такая конструкция устраняет необходимость в райзерах PCle, снижая помехи и предотвращая любые потери производительности, связанные с такими переходниками.

Плата поддерживает процессоры Intel Core 12, 13 и 14 поколений мощностью до PL1 200 Вт и PL2 253 Вт. Terminator B760BKB D5 также позволяет использовать память DDR5 емкостью до 96 ГБ со скоростью до 8000 МТ/с с профилями OC.

Поскольку слот PCIe 5.0 x16 расположен на противоположной стороне, на передней панели имеется дополнительный слот PCIe 3.0 x4. Те, кто ищет плату ITX с двумя слотами PCIe, должны оценить эту функцию. Хорошей новостью является то, что на плате есть два слота PCIe 4.0 x4, по одному на каждой стороне платы.

MaxSun оценил эту плату в 899 юаней, что составляет примерно 126 долларов США. Хотя материнские платы MaxSun время от времени появляются за пределами Поднебесной, пока нет подтверждения, что именно эта плата будет доступна на других рынках.