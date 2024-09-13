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Meizu разрабатывает смартфон со «звездным» дизайном
Грядущая модель будет относиться к доступному классу устройств, но информации о его характеристиках пока нет

 Компания Meizu, похоже, готовится выпустить новый доступный смартфон на китайском рынке. Обычно надежный инсайдер Digital Chat Station (DCS) рассказал об этом устройстве на Weibo.

 Информатор называет телефон Meizu «Lucky 08» и также поделился изображениями, на которых он представлен в двух цветовых вариантах: черном и белом. Уникальным в этом телефоне является дизайн модуля задних камер.

 В отличие от повсеместных прямоугольных модулей камер, доминирующих на рынке, Lucky 08 отличается интересным дизайном, в котором одна камера, как будто, вращается вокруг другой, на переливающемся фоне. Инсайдер называет это дизайном star-track(звездный путь).

 Хотя подробности о характеристиках камеры остаются в тайне, утечки предполагают, что Lucky 08, как говорят, имеет аккумуляторную батарею емкостью 6000 мАч. Кроме того, ожидается, что телефон сохранит функции Flyme AIOS, которые есть на флагманских устройствах компании.

 Однако, будучи бюджетным устройством, телефон, вероятно, продемонстрирует определенные компромиссы. Инсайдер предполагает, что Lucky 08 будет иметь пластиковую рамку с плоскими краями. Однако смартфон по-прежнему будет иметь узкие и симметричные рамки.

 Официальных данных о том, когда Meizu выпустит смартфон, пока нет. Но с уже имеющимися живыми фотографиями релиз вполне вероятно состоится в сентябре или октябре.

 Интересным является также то, что Meizu продолжает выпускать смартфоны даже после объявления об уходе с рынка телефонов в начале этого года. С момента объявления компания уже выпустила не менее пяти устройств, если не больше.

 Также ожидается, что Meizu выпустит модель M20, свой первый телефон серии M за пять лет. Похоже, что компания возрождает свою старую линейку, а не покидает рынок смартфонов.

#смартфоны #meizu #смартфоны meizu
Источник: gizmochina.com
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