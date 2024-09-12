Компания говорит, что гарантия на них составит 12 месяцев, но подержанные консоли могут иметь косметические дефекты

В новой консоли Sony PlayStation 5 Pro есть три ключевых обновления: улучшенный графический процессор, усовершенствованная трассировка лучей и масштабирование на основе искусственного интеллекта. Благодаря этим улучшениям консоль имеет на 28% более быструю память, оснащена графическим процессором с большим на 67% количеством вычислительных блоков и на 45% быстрее выполняет рендеринг в играх. Однако все это сопровождается значительным увеличением цены. Розничная цена на консоль составляет 699,99 долларов без дисковода. Это делает новую PlayStation 5 Pro самой дорогой игровой консолью компании.

Но есть и хорошая новость. С анонсом PlayStation 5 Pro компания Sony также сообщила, что будет продавать сертифицированную "восстановленную" PlayStation 5 за половину цены новой модели Pro. В частности, обновленная версия Digital Edition будет стоить 349,99 долларов, что на 100 долларов дешевле, чем у системы Slim.

Интернет-магазин PlayStation Direct также будет продавать восстановленную стандартную PS5, которая будет стоить 399,99 долларов, что также на 100 долларов дешевле обычной цены. Sony подчеркивает, что эти отремонтированные игровые консоли будут «как новые» и иметь гарантию.

Sony заявляет, что все сертифицированные "восстановленные" системы PS5 прошли строгий процесс повторной сертификации. Этот процесс включает в себя полное тестирование, обеспечивающее те же функциональные стандарты, что и их новые аналоги. Компания также будет продавать отремонтированные контроллеры DualSense на PlayStation Direct.

Однако Sony отмечает, что отремонтированные модели и контроллеры PS5 могут иметь незначительные косметические дефекты, но на все из них будет распространяться 12-месячная гарантия. Компания на данный момент не сообщила, когда будут доступны отремонтированные игровые устройства.