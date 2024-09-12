Однако на материнских платах Intel Z890 также будут доступны профили производительности и экстремального режима

При работе с предыдущими поколениями материнских плат партнеры Intel приложили все усилия, чтобы включить настраиваемые профили питания, целевые показатели и планы, которые отлично подходили для получения дополнительной производительности, но их включение по умолчанию приводило к серьезным проблемам. Они были первоначальными виновниками продолжающейся деградации процессоров 14-го и 13-го поколения, поскольку подняли напряжение и номинальную мощность слишком высоко и превысили пределы возможностей процессоров.

Эти проблемы привели к тому, что Intel вынудила производителей материнских плат отказаться от всех подобных профилей в качестве опции по умолчанию и заменить их собственными настройками по умолчанию. Это немного снизило процесс деградации ЦП, но чипам требовалось больше исправлений микрокода для полной стабилизации, деградация которых еще не превысила определенного порога. Стандартная базовая настройка по умолчанию устанавливает номинал PL1 на 125 Вт и PL2 на 253 Вт, а номинальные напряжения/токи также подлежат настройке.

В предстоящих процессорах Intel Core Ultra 200 «Arrow Lake» для настольных ПК производители материнских плат подтверждают, что реализуют «Настройки по умолчанию» в качестве готовой опции для всех продуктов.

Уже подтверждено, что процессоры Intel Arrow Lake и процессоры Lunar Lake не имеют проблем нестабильности и деградации, как у чипов 14-го и 13-го поколений, поскольку они основаны на новой архитектуре ядра. Benchlife также подтверждает реализацию этих настроек по умолчанию на материнских платах Z890 говоря следующее: "Источники производителей плат также упомянули, что на этот раз материнская плата с чипом Intel Z890 будет поставляться с "профилем Intel по умолчанию" в качестве основного, но BIOS позволяет производителям материнских плат самостоятельно добавлять другие настройки, например "Экстремальный профиль" на выбор пользователя".

Конечному пользователю также будет предоставлено предупреждающее сообщение о выборе каждого соответствующего режима, что должно было быть с самого начала, но, по крайней мере, приятно видеть, что производители материнских плат предпринимают шаги в правильном направлении. Что касается нестабильности, затрагивающей процессоры 14-го и 13-го поколения, то Intel опубликует очередное обновление в конце этого месяца.

Процессоры Intel Core Ultra 200 для настольных ПК будут выпущены 24 октября вместе с материнскими платами на чипсете Z890. Первая волна процессоров и материнских плат будет ориентирована на экстремальных геймеров и энтузиастов, поэтому стоит ожидать серьезной борьбы между процессорами AMD Ryzen 9000 Zen 5 и новейшими чипами Intel.