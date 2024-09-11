Гибридные процессоры AMD Kraken Point будут ориентированы на бюджетные ноутбуки и получат поддержку Copilot+.

AMD готовит новую линейку мобильных процессоров на базе архитектуры Zen 5, ориентированную на бюджетный сегмент. ComputerBase сообщает, что мобильные APU AMD Krackan/Krackan Point появятся в ноутбуках в начале 2025 года по цене от 799 долларов.

До сих пор единственный мобильный процессор AMD Zen 5, выпускаемый под брендом Ryzen AI серии 300 (Strix Point), был ориентирован на ноутбуки высокого класса. Процессоры Ryzen AI 9 HX 375, Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen AI 9 HX 365 предназначены для высокой производительности, поэтому бюджетные и массовые рынки остались без архитектуры Zen 5 или поддержки Copilot+.

ComputerBase подтвердил в разговоре на IFA 2024 с Джеком Хьюном из AMD, что линейка Krackan реальна и появится в начале 2025 года. Эти чипы неизбежно заполнят пустоту, оставленную Strix Point, поскольку представляют собой более дешевые решения с более низкими техническими характеристиками.

Новый процессор представляет собой урезанную версию Strix Point и Strix Halo, всего с восемью процессорными ядрами. Для сравнения, новый флагманский чип Strix Point (Ryzen AI 9 HX 375) оснащен 12 ядрами: восемью ядрами Zen 5c, четырьмя ядрами Zen 5 и встроенной графикой RDNA 3.5 с 16 вычислительными модулями. С другой стороны, Krackan Point, по-видимому, будет оснащен четырьмя ядрами Zen 5 и четырьмя ядрами Zen 5c и может содержать до восьми ядер RDNA 3,5.

Производительность искусственного интеллекта несколько расплывчата, но Kracken Point, как минимум, будет иметь необходимые 40 TOPS, чтобы считаться чипом с поддержкой Copilot +. По некоторым слухам, в Kracken Point может появиться новый нейронный процессор под названием XDNA2, способный обеспечить производительность искусственного интеллекта от 45 до 50 TOPS. Сообщается, что Kracken Point также будет поддерживать память LPDDRX-8000.

Когда в следующем году появится Krackan Point, AMD столкнется с очень острой конкуренцией. Этим новым процессорам придется конкурировать с высокопроизводительными чипами Snapdragon X Elite и X Plus от Qualcomm и совершенно новыми мобильными процессорами Intel Lunar Lake, которые обещают значительно повысить энергоэффективность по сравнению с предыдущими мобильными процессорами Intel на базе кристаллов Meteor Lake.