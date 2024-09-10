Новая PlayStation 5 Pro получила более крупный SSD и более быстрый графический процессор

Sony наконец-то сняла покровы со своей новейшей консоли PlayStation 5 Pro. Она появилась после месяцев различных спекуляций и утечек, одна из которых с абсолютно точно указала дату ее выпуска. PlayStation 5 Pro отличается от обычной PlayStation 5 благодаря новому графическому процессору. Как и предсказывалось ранее, консоль поставляется с собственной программной разработкой Sony — технологией масштабирования изображения на базе искусственного интеллекта PlayStation Spectral Super Resolution или PSSR.

Компания Sony стремится преодолеть разрыв между режимами производительности и качества в современных играх с помощью PlayStation 5 Pro. Что касается ее внутренностей, то Sony заявляет, что ее новый графический процессор на 45% быстрее обычной PlayStation 5 благодаря увеличению количества вычислительных модулей на 67%. С точки зрения производительности она может соперничать с дискретной видеокартой Radeon RX 7700 XT от AMD. Кроме того, консоль оснащена множеством новых функций трассировки лучей, некоторые из которых были раскрыты несколько недель назад. Наконец, Sony также предоставляет пользователям SSD объемом 2 ТБ с каждой PlayStation 5 Pro, что является крайне необходимым обновлением, учитывая постоянно растущие размеры современных игр.

Другие заметные обновления включают поддержку беспроводного интерфейса Wi-Fi 7 и VRR. Хотя покупатель получает отличный SSD на 2 ТБ, вы не получаете вертикальную подставку и дисковод. Оба аксессуара должны приобретаться отдельно. Первый стоит 30 долларов, а второй — 80 долларов. Добавив к этому указанную цену PlayStation 5 Pro в 699 долларов, и покупателю нужно будет потратить в общей сложности 810 долларов на новинку. Интересно, что Sony пообещала улучшить около 8500 игр последнего и текущего поколения для PlayStation 5 Pro.

У соответствующих игр будут улучшены разрешения и частота кадров, а также они будут иметь метку PS5 Pro Enhanced. Предварительные заказы на консоль начнут приниматься с 26 сентября, а основные продажи стартуют 7 ноября. Конечно, это касается лишь некоторых рынков, так как игровые консоли компании всегда разделяются по времени выпуска в зависимости от конкретного региона мира.