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Apple представила процессоры A18 и A18 Pro
Новые чипы могут похвастаться огромным приростом производительности центрального и графического процессоров.

 Apple представила следующее поколение мобильных процессоров для смартфонов серии iPhone 16. Как и предсказывали более ранние слухи, компания выпустила две версии чипа: A18 и A18 Pro. На этот раз обычный A18, похоже, больше, чем просто предыдущий чип A17 Pro под новой этикеткой.

 В Apple A18 используется типичный для компании 6-ядерный процессор с 2 производительными и 4 экономичными ядрами. Однако на этот раз он, похоже, стал намного мощнее, благодаря тому, что чип изготовлен на втором поколении технологического процесса N3P TSMC. Кроме того, он обеспечивает на 17% большую пропускную способность памяти по сравнению со своими предшественниками.

 В результате он обеспечивает повышение производительности на 30% по сравнению с аналогом предыдущего поколения. 5-ядерный графический процессор Apple A18 получил повышение производительности на 40% по сравнению с предыдущим поколением. Кроме того, графический ускоритель изначально поддерживает аппаратную трассировку лучей и будет запускать игры последнего поколения, например, такие как Resident Evil Village.

 Apple заявляет, что старшая модель A18 Pro была специально разработана для удовлетворения требований моделей iPhone Pro. Как и предполагалось ранее, он оснащен 6-ядерным графическим процессором, но сохраняет ту же компоновку центрального процессора. Компания утверждает, что A18 Pro на 15% быстрее, чем A17 Pro, потребляя на 20% меньше энергии. Другие заметные функции включают в себя выделенный медиа-движок, более высокую скорость USB и запись ProRes.

 По сути, Apple A18 Pro является немного улучшенной версией A18 с дополнительным ядром графического процессора. Тем не менее оба чипа выглядят многообещающе, и на этот раз пользователи действительно могут получить передовой чипсет Apple, не тратя дополнительных средств на покупку смартфонов iPhone Pro.

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Источник: notebookcheck.net
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