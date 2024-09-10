AMD собирается интегрировать потребительские и центральные графические процессоры в единое целое, объединив RDNA и CDNA

Компания AMD меняет свою бизнес-модель на что-то гораздо более масштабное, вероятно, нацеленное на большую долю рынка. Компания настроена решительно в отношении своей будущей линейки графических карт на архитектуре RDNA 4, поскольку это основано не только на заявлениях фирмы. Предыдущие утечки указывали на то, что AMD готова выйти на основные рынки более агрессивно, чем когда-либо. В заявлении Джека Хьюна из AMD теперь раскрывается, что компания планирует объединить свои потребительские графические процессоры и архитектуры для центров обработки данных, чтобы повысить рыночную значимость.

«Унифицированный» подход не является чем-то новым для AMD, учитывая, что ассортимент продуктов фирмы вращался вокруг архитектуры GCN вплоть до 2019 года, после чего появились архитектуры RDNA и CDNA. Это была попытка проложить свой путь на недавно возникшие рынки, и наличие отдельных линеек означало, что разработка была последовательной на обеих платформах. Тем не менее в наше время идея заключается в том, чтобы быть лучшим, имея единую архитектуру, и AMD планирует значительно увеличить разработку.

Новая архитектура теперь будет называться UDNA, что, как говорят, изменит структуру бизнеса AMD. Интересно, что NVIDIA использует аналогичный подход в своих современных потребительских GPU и ускорителях ИИ, таких как архитектура Blackwell, где линейка ИИ и, по слухам, GeForce RTX 50 имеют единую основу.

Команда AMD говорит, что схема наименования UDNA будет звучать примерно как UDNA 6 и UDNA 7, и фирма также работает над обратной совместимостью с существующими архитектурами RDNA и CDNA. Одним из важных факторов наличия единой архитектуры является то, насколько доступной будет платформа UDNA для разработчиков, и в долгосрочной перспективе, как считает Хьюн, они планируют конкурировать с CUDA от NVIDIA, в конечном итоге сравняв ее программный стек с открытым исходным кодом ROCm, но пока это неясно, учитывая, что компании нужно многое наверстать, как на аппаратном, так и на программном уровне.

Совсем недавно AMD также объявила, что она рассматривает возможность сосредоточиться на масштабируемости GPU, что означает стремление нацелиться на более широкий сегмент рынка, а не участвовать в гонке за флагманскими моделями GPU. Хотя компания и показывает движение в правильном направлении, пока нельзя сделать вывод о том, как эти решения сработают для AMD, учитывая, что рынки часто неопределенны и могут быть различные сюрпризы на пути к цели.