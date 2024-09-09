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Snapdragon 8 Gen 5 будет производится TSMC и Samsung
Qualcomm планирует снизить цену за процессор для повышения конкурентоспособности, так как чипсет будет иметь слишком высокую себестоимость при производстве лишь силами TSMC

 Сообщается, что чипсет Snapdragon 8 Gen 4 будет производиться по 3-нм техпроцессу TSMC, а Samsung упускает возможность всей жизни, поскольку не может увеличить выход годных чипов. К сожалению, полагаясь на одного партнера по производству, можно получить колоссальный скачок цен, а с учетом того, что, по слухам, предстоящий флагманский процессор Qualcomm будет стоить 240 долларов за единицу, компании нужно привлечь еще одного производителя, чтобы стабилизировать этот показатель. Сейчас появился новый слух, утверждающий, что следующий Snapdragon 8 Gen 5 будет использовать как технологии N3P от TSMC, так и технологии SF2 от Samsung, но для этого требуются определенные условия.

 Производитель чипсетов неоднократно упоминался в качестве партнера как TSMC, так и Samsung для реализации подхода с двойным источником производства своих чипсетов Snapdragon. Попытка со Snapdragon 8 Gen 4 провалилась, и сообщается, что компания использует время и ресурсы, чтобы гарантировать, что Snapdragon 8 Gen 5 не постигнет та же участь. Согласно слуху, опубликованному на DC Inside, которым поделился @negativeonehero, чип с номером 8850, обозначающим Snapdragon 8 Gen 5, будет поставляться TSMC и Samsung.

 Более мощный вариант будет массово производиться с использованием процесса N3P от TSMC, в то время как менее производительная версия может быть изготовлена на базе SF2 от Samsung, также известном как технология 2 нм GAA. Единственная проблема с этой бизнес-стратегией заключается в опасении возможностей Samsung вывести выход годных чипов на приемлемый уровень. Эта проблема преследует корейского гиганта уже много лет и является основной причиной того, что несколько компаний отказались от услуг компании при производстве чипов и доверились TSMC.

 Также ходят слухи, что Qualcomm хочет привлечь Samsung, поскольку даже небольшая партия поставок Snapdragon 8 Gen 5 на техпроцессе SF2 приведет к снижению себестоимости производства. Главным преимуществом 2-нм техпроцесса GAA является его энергоэффективность при более высокой плотности. К сожалению, это не будет иметь большого значения, если Samsung не сможет решить проблему низкой производительности своих заводов. Сообщается, что компания испытывает проблемы с 3-нм техпроцессом GAA, который будет использоваться в Exynos 2500. Отсутствие прогресса на этом фронте в значительной степени говорит о том, что Samsung может вообще не получить никаких заказов на Snapdragon 8 Gen 5, если не возьмет себя в руки.

#samsung #tsmc #qualcomm #snapdragon 8 gen 4 #exynos 2500 #snapdragon 8 gen 5
Источник: wccftech.com
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