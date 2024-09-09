Выход смартфона ожидается во второй половине сентября по цене около 280 долларов

Сегодня бренд iQOO на своем канале Weibo в Китае опубликовал первый тизер предстоящего смартфона iQOO Z9 Turbo+. Хотя бренд ранее полностью раскрыл дизайн телефона, он еще не подтвердил дату его запуска или технические подробности. Согласно недавней утечке от инсайдера Digital Chat Station, iQOO Z9 Turbo+ может дебютировать во второй половине сентября.

На изображении выше показано, что iQOO Z9 Turbo имеет плоский дисплей спереди. На его задней панели расположен квадратный модуль камеры, в котором размещены два датчика изображения. Двухцветная светодиодная вспышка расположена рядом с модулем камеры.

Левая сторона Z9 Turbo+ выглядит пустой, что говорит о наличие качельки регулировки громкости и кнопки питания на его правой стороне. Общий дизайн телефона почти идентичен модели iQOO Z9 Turbo, который поступил в продажу с чипсетом Snapdragon 8s Gen 3 в начале этого года в Китае.

Согласно имеющимся данным, модель iQOO Z9 Turbo+ получит 6,78-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления до 144 Гц и встроенным в него сканером отпечатков пальцев.

Фронтальная камера для селфи и видеозвонков будет представлена 16-мегапиксельным датчиком, а на задней панели может быть расположен основной 50-мегапиксельный датчик с поддержкой оптической стабилизации, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Сердцем нового смартфона должна стать флагманская однокристальная система Dimensity 9300 Plus от Mediatek. Автономную работу телефона обеспечит аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Что касается конфигурации памяти, то эта информация пока остается неизвестной. Ожидается, что устройство будет работать на ОС Android 14 и оболочке OriginOS 4.

Стоит отметить, что iQOO Z9 Turbo+ и уже существующий iQOO Z9 Turbo имеют поразительное сходство, причем основное различие заключается в использовании новейшего чипа Dimensity в модели Z9 Turbo+ и Snapdragon в обычной версии. Ожидается, что Z9 Turbo+ будет стоить в Китае около 2000 юаней (около 280 долларов).