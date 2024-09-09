Ожидается, что компания представит по две видеокарты на основе каждого GPU, по крайней мере на начальном этапе

Вчера сообщалось, что компания AMD сместит приоритет с сегмента рынка графических процессоров для энтузиастов на более массовую аудиторию, что производитель уже пытался сделать в прошлом с линейкой Polaris и семейством RDNA первого поколения. Поскольку существующая серия видеокарт RX 7000 не смогла получить достаточной поддержки со стороны пользователей в большинстве сегментов, компания теперь подтвердила свою приверженность массовому потребителю, поскольку они составляют основную часть рынка.

На данный момент известно, что у AMD есть в планах только два чипа семейства RDNA 4: большой Navi 48 и младший Navi 44. Оба этих чипа будут оснащены памятью GDDR6 со скоростью до 20 Гбит/с. Сегодня в сети появились очередные подробности о моделях видеокарт, представленных в линейке, благодаря Benchlife.

Оба графических процессора AMD RDNA 4: Navi 48 и Navi 44 станут основой по крайней мере двух моделей, имеющих следующие названия:

Navi 48 SKU #1 - R24D-E8;

Navi 48 SKU #2 - R24D-E6;

Navi 44 SKU #1 - R25D-P8;

Navi 44 SKU #2 - R25D-P4.

Нет подробностей о том, каковы точные спецификации или конфигурации для этих четырех моделей, но упоминается, что партнеры AMD уже начали получать первые образцы на основе кристаллов Navi 48 и Navi 44 "RDNA 4" в свои лаборатории, и соответствующие продукты должны быть представлены к выставке CES 2025, а запуск запланирован на последующие месяцы в течение первого квартала.

Будет интересно посмотреть, как AMD сможет конкурировать со своими основными соперниками, поскольку ей придется бороться сразу с двумя производителями графических процессоров. Intel собирается представить свою новую архитектуру Arc Battlemage, нацеленную на схожую массовую и высококлассную аудиторию, в то время как NVIDIA выпустит настоящих монстров производительности серии RTX 50 на базе архитектуры Blackwell, хотя это же может стать проблемой и Nvidia, возможно, придется либо быстро выпустить решение среднего уровня в серии RTX 50, либо снижать цены на существующие продукты, чтобы не отставать от новых продуктов Intel и AMD в массовом сегменте, поскольку первая линейка продуктов компании будет нацелена на энтузиастов.