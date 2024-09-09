Президент компании OnePlus сообщил, что их очередной флагман выходит в следующем месяце и будет работать на новейшем чипсете Qualcomm

Qualcomm проведет официальную презентацию своего нового флагманского чипсета Snapdragon 8 Gen 4 на мероприятии Snapdragon Tech Summit 2024, которое пройдет с 21 по 23 октября в Мауи, Гавайи. Предполагается, что OnePlus станет одним из первых брендов, выпустивших флагманский телефон на базе нового чипсета. Сегодня президент OnePlus China Луис Ли опубликовал сообщение на Weibo, намекающее на сроки запуска OnePlus 13.

Луи Ли заявил на скриншоте выше, что новый флагманский продукт компании выйдет в следующем месяце. Новый чип, скорее всего, под названием Snapdragon 8 Gen 4 позволит устройству обеспечить беспрецедентную производительность.

На прошлой неделе китайский производитель дисплеев BOE провел специальную конференцию партнеров по инновациям 2024, чтобы анонсировать второе поколение «Oriental Screen», также известного как «BOE X2». Ли подтвердил, что OnePlus станет первым брендом, выпустившим продукт с новым дисплеем в октябре.

Эти намеки ясно указывают на то, что OnePlus 13 официально выйдет в октябре в Китае. Учитывая анонс Snapdragon 8 Gen 4 на четвертой неделе месяца, похоже, что OnePlus 13 дебютирует в Китае до конца месяца.

Ли не поделился никакой информацией о технических характеристиках OnePlus 13. Однако, согласно сообщениям, новый флагман компании будет иметь 6,8-дюймовый экран 8T LTPO BOE X2 с небольшим изгибом со всех четырёх сторон. Телефон будет предлагать разрешение 2K, частоту обновления 120 Гц и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в экране. Ожидается, что его задний блок камер будет включать 50-мегапиксельную основную камеру LYT-808 с поддержкой OIS, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельную перископическую телефотокамеру IMX882 с 3-кратным оптическим увеличением.

OnePlus 13 будет комплектоваться аккумулятором емкостью 6000 мАч с зарядкой 100 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт. Кроме того, он будет иметь вибромотор 0916T и защиту от пыли и воды по стандарту IP68/69.