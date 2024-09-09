Новый Redmi Max 85 2025 имеет разрешение 4K с частотой до 120 Гц и работает на базе HyperOS.

Компания Xiaomi расширила свою линейку телевизоров Redmi Max 2025, представив новую 85-дюймовую модель. Новый телевизор теперь доступен для предварительного заказа в Китае на JD.com по цене 4699 юаней (около 662 долларов).

Как понятно из названия, телевизор оснащен 85-дюймовым 4K-экраном с разрешением 3840×2160 пикселей. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц в игровом режиме для плавного игрового процесса с уменьшенной размытостью и ореолом. Новинка также включает декодирование 4K HDR и функцию динамической компенсации 4K 60 Гц MEMC, помогающую повысить четкость изображения за счет уменьшения размытости движения.

Дисплей откалиброван на заводе для достижения точности цветопередачи ΔE≈2, обеспечивая яркие, реалистичные цвета и поддерживая 1,07 миллиарда цветов. Он также оснащен широким углом обзора 178°, что обеспечивает стабильное качество изображения с разных ракурсов.

Умный телевизор оснащен четырехъядерным процессором, 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает достаточную емкость для загрузки приложений и многозадачности.

Он также поддерживает беспроводной интерфейс Wi-Fi 6, который обеспечивает более высокую скорость интернета и меньшую задержку. Кроме того, телевизор имеет в комплекте пульт Bluetooth с голосовым управлением, который поддерживает функцию NFC one-tap casting, позволяя пользователям быстро воспроизводить контент со своих смартфонов.

Телевизор работает на базе HyperOS от Xiaomi и оснащен функцией Xiao Ai smart assistant, позволяющей осуществлять голосовое управление воспроизведением мультимедиа на большом расстоянии и устройствами "умного дома". Пользователи также могут задавать голосовые запросы, регулировать громкость и узнавать погоду, не прикасаясь к пульту дистанционного управления.

Что касается звуковых возможностей телевизора, то он оснащен двумя стереодинамиками мощностью по 10 Вт и поддерживает декодирование звука DTS. Конструкция телевизора включает металлическую рамку с соотношением экрана к корпусу 98%. Телевизор предлагает различные варианты подключения, включая два порта HDMI, два порта USB и поддержку Ethernet и Bluetooth 5.2.