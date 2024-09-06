Модульный подход позволяет расширить возможности базового устройства, предоставив пользователям широкий спектр кастомизации

Компания Human Mobile Devices начала продажи новых моделей смартфонов под брендом HMD в начале этого года, сделав упор на ремонтопригодность и использование экологически чистых материалов. Компания теперь представляет смартфон HMD Fusion, который может менять свои аппаратные и программные возможности, просто добавляя новые аксессуары.

Концепция модульных телефонов не является чем-то новым. Motorola, как и другие компании, попыталась сделать нечто подобное с линейкой Moto Z несколько лет назад. Однако HMD Fusion развивает эту идею, предлагая значительные возможности настройки. Базовый телефон имеет тонкий пластиковый корпус, усиленный нержавеющей сталью, а различные аксессуары можно прикрепить с помощью шести специальных, легко снимаемых штифтов.

HMD Global обещает выпустить новые аксессуары в течение 2024 года. На данный момент компания представила несколько вариантов персонализации, таких как Flashy Outfit, включающий в себя встроенный кольцевой фонарь для передней и задней камер, и Rugged Outfit, который добавляет защиту IP68 от пыли и воды.

Wireless Outfit добавляет поддержку беспроводной зарядки — функции, обычно предназначенной для более дорогих телефонов. Кроме того, Gaming Outfit предоставляет мобильным геймерам дополнительные возможности управления, включая физические кнопки и панели. Первые аксессуары будут доступны позднее в этом году, а в будущем ожидается больше возможностей для персонализации.

Базовый смартфон HMD Fusion на базе Android 14 скоро будет доступен всего за 199 фунтов стерлингов/249 евро. Кастомизация, очевидно, является основным направлением для этого нового телефона, поскольку HMD также предлагает комплект разработчика с открытым исходным кодом, стимулирующий создание дополнительных аппаратных аксессуаров.

Помимо взаимозаменяемых устройств, телефон HMD Fusion является доступным устройством со скромными характеристиками. Базовое аппаратное обеспечение, которое, скорее всего, останется неизменным даже при подключении аксессуаров, включает в себя процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти и опцию виртуальной оперативной памяти объемом от 4 ГБ до 12 ГБ.

Возможности подключения включают поддержку сетей 5G NR, Bluetooth 5.1, USB-C, Wi-Fi и NFC. Ожидается, что батарея емкостью 5000 мАч обеспечит до 65 часов непрерывного использования, а 6,56-дюймовый экран предлагает скромное разрешение HD+ с частотой обновления 90 Гц. Стремясь сократить отходы, HMD Global решила не включать в комплект зарядное устройство, а предложила его в качестве платного аксессуара.