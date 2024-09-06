Новинка поступит в продажу в Китае по цене от 140 долларов

Компания Honor на этой неделе представила на мировом рынке ряд своих новых продуктов, например, таких как флагманский складной смартфон Magic V3. Но на своем внутреннем рынке в Китае компания также выпустила новый бюджетный телефон Honor Play 9T.

Новый Play 9T от Honor является прямым преемником модели Play 8T, выпущенной еще в прошлом году. Он оснащен крупным 6,77-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Сердцем смартфона Honor Play 9T является бюджетная однокристальная система Snapdragon 4 Gen 2 компании Qualcomm, которая работает в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

За автономную работу устройства отвечает большая аккумуляторная батарея емкостью 6000 мАч, которая поддерживает проводную быструю зарядку мощностью 35 Вт. Что касается фотографических возможностей устройства, то смартфон получил задний модуль камер, включающий 50-мегапиксельный основной датчик с 8-кратным цифровым увеличением, а также 2-мегапиксельный датчик глубины. На передней панели телефон получил 5-мегапиксельную камеру для селфи и видеозвонков. Другие примечательные функции включают звук Hi-Res с возможностью увеличения громкости на 300% и расширение виртуальной оперативной памяти на 8 ГБ.

Судя по характеристикам Honor Play 9T кажется очень похожим на предшественника, по крайней мере, по емкости аккумулятора, скорости зарядки и камере. Однако компания Honor перешла на чипсет от Snapdragon и работает на пользовательском интерфейсе Magic OS 8 на базе ОС Android 14.

Компания Honor выпустила на китайском рынке Play 9T в нескольких цветовых вариантах. Он поставляется в черном, белом и зеленом цветах. Стартовая цена Play 9T составляет 999 юаней (примерно 141 доллар США) за вариант с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Варианты с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ, а также с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ стоят 1099 и 1299 юаней соответственно (примерно 155 и 183 доллара США).