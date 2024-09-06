Новинка будет тоньше оригинала и получит чуть увеличенные дисплеи

Со следующего складного смартфона компании Samsung, Galaxy Z Fold Special Edition, похоже, сброшена завеса секретности благодаря просочившемуся в сеть изображению устройства. Хотя общий дизайн остается знакомым, есть некоторые ключевые изменения, которые отличают его от предшественника, Z Fold 6.

Первое, что можно заметить — это более тонкий профиль. Сообщается, что Galaxy Z Fold Special Edition имеет толщину 4,9 мм в разложенном виде, что делает его чуть тоньше, чем Galaxy Z Fold 6.

Однако такая толщина смартфона имеет свою цену. Однако этот дизайн приводит к определенному компромиссу. Модуль камеры на задней панели намного больше по сравнению с обычным Fold и имеет форму квадрата вместо обычного овала.

К счастью, просочившееся изображение подтверждает возвращение плоской рамки со слегка закругленными углами, которая дебютировала в Galaxy Z Fold 6.

Остальная часть дизайна кажется довольно стандартной для Samsung. Кнопка питания, которая, вероятно, также является сканером отпечатков пальцев, находится на правой стороне, а качелька регулировки громкости расположена над ней.

Однако задняя панель имеет вид шлифованного металла по сравнению с матовой отделкой обычного Z Fold 6. Хотя это может быть текстурированное стекло, имитирующее металл.

Согласно предыдущим сообщениям, Z Fold Special Edition будет оснащен большим 6,5-дюймовым внешним дисплеем и широкой 8-дюймовой внутренней складной панелью. Это всего лишь немного больше, чем у Fold 6, который оснащен 6,3-дюймовым внешним дисплеем и 7,6-дюймовым внутренним экраном.

К сожалению, слухи предполагают, что Samsung может ограничить выпуск Z Fold Special Edition только рынками Китая и Южной Кореи. Это будет не первый раз, когда Samsung предлагает специальный выпуск устройства с региональной доступностью, поэтому поклонники продукции компании на глобальном рынке могут остаться у разбитого корыта, хотя наверняка будет возможность приобрести устройство по неофициальным каналам.