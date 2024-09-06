Набор тестов CPU-Z показывает, что он соответствует Intel Core i9-14900K в одноядерном и многоядерном тестах.

Новые настольные процессоры Arrow Lake от Intel, похоже, должны начать появляться на полках магазинов в октябре, представляя собой очередной вызов линейке AMD Zen 5. Пока нет официальных тестов производительности новых процессоров. Однако новые предполагаемые утечки производительности CPU-Z показывают, что новый процессор Core Ultra 7 будет примерно таким же быстрым, как уходящий Core i9-14900K.

Согласно просочившемуся тесту, который впервые появился в сообщении на форуме Baidu, Intel Core Ultra 7 265K набирает около 16274,6 баллов в многопоточном тесте и 919,1 баллов в одноядерном тесте. Если посмотреть на базу данных CPU-Z, то Core Ultra 7 265K находится примерно на том же уровне, что и Intel Core i9-14900K, который набрал 16518 баллов. В то время как новейший Ryzen 9 9950X от AMD легко превосходит Core Ultra 7 265K с результатом 17941 балл, что является уверенным преимуществом в 10%. Однако Ryzen 9 от AMD призван конкурировать с более быстрым Core Ultra 9 285K.

С точки зрения однопоточных результатов Core Ultra 7 265K выглядит примерно на 1% медленнее, чем Core i9-14900K и KF, что хорошо для игровых приложений. Однако AMD Ryzen 9 9950X не так уж сильно отстает в однопоточных рабочих нагрузках, с результатом теста CPU-Z в 896 баллов, что всего на 2,5% медленнее, чем Core Ultra 7 265K. AMD явно добилась определенного прогресса в одноядерной производительности, так как AMD Ryzen 9 7950X набрал всего 755 баллов, что на целых 17,8% медленнее, чем у Core Ultra 7 265K.

Однако есть несколько оговорок по поводу этих заявлений о производительности. Во-первых, это утечки, поэтому к ним следует относиться с недоверием. Во-вторых, вполне вероятно, что показатели производительности могут измениться до запуска Arrow Lake. Наконец, и, возможно, самое главное, одна тестовая программа не является показателем реальной производительности ЦП, которая, вероятно, будет сильно различаться в различных рабочих нагрузках.

Ожидается, что Intel Core Ultra 7 265K будет 20-ядерным, 20-потоковым процессором с восемью мощными P-ядрами и 12 маломощными E-ядрами. Кроме того, похоже, что Intel вообще откажется от HyperThreading с запуском линейки Arrow Lake.