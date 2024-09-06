AMD Radeon RX 7800M протестированая в 3DMark Time Spy на 28% быстрее RX 7700 XT.

Компания One-Netbook, известная своими мини-ПК и портативными консолями, провела тестирование в Time Spy своего внешнего графического процессора OneXGPU 2 на базе AMD Radeon RX 7800M. OneXGPU 2 станет первым устройством с этой мобильной видеокартой AMD и он расположится чуть ниже топового графического процессора для ноутбуков AMD Radeon RX 7900M.

Ранее, компания демонстрировала игровые бенчмарки для OneXGPU 2, где eGPU обеспечивал от 60 до 80 кадров в секунду в God of War 4 и Red Dead Redemption 2 при подключении к портативной игровой консоли X1-Mini. На этот раз One-Netbook подключила eGPU к OneXPlayer X1 на базе чипа AMD Ryzen 8840U, и устройство показало вполне приличный результат.

Radeon RX 7800M получил оценку в Time Spy 15806 баллов, что примерно на 1200 баллов ниже, чем средний балл более дорогой RX 7900M. Если сравнить RX 7800M с настольными предложениями AMD, то производительность сопоставима с RX 7700 XT, средняя производительность которой также составляет 15289 баллов.

Мобильная графическая карта RTX 4070 набрала в среднем 12382 балла, в то время как мобильная RTX 4080 показывает результат 18301 балл. Это позволяет внешнему устройству RX 7800M занять место посередине между этими двумя мобильными GPU. Он также, лишь немного уступает настольной RTX 4070 со средним результатом в 16565 баллов.

Этот новый GPU оснащен чипом Navi 32 на архитектуре RDNA 3 и 12 ГБ видеопамяти GDDR6. Хотя это меньше, чем 16 ГБ, которые имеет более дорогая RX 7900M, это на 50% больше, чем то, что сейчас можно найти в других Radeon RX 7000, которые ограничены 8 ГБ памяти.

Тесты One-Netbook с RX 7800M делают его многообещающим устройством. К сожалению, оно доступно только в OneXGPU 2, и ни один другой производитель ноутбуков не добавил его в свои продукты. Остается надеяться, что другие производители ПК также обратят внимание на этот графический процессор, когда OneXGPU 2 выйдет в продажу.



