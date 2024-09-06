Процессоры получат до 28 ядер ЦП и до 12 ядер графического процессора на архитектуре Xe3

Panther Lake — это кодовое название предстоящего третьего поколения мобильных процессоров Intel Core Ultra, которые придут на смену Lunar Lake. Инсайдер Jaykihn в сети X(запрещена на территории России) поделился списком из пяти потенциальных моделей Panther Lake, которые Intel предположительно разрабатывает для своей линейки мобильных устройств следующего поколения.

Сообщается, что линейка Panther Lake, которая будет производиться на технологическом процессе Intel 18A, получит производительные ядра Cougar Cove, энергоэффективные ядра Skymont и интегрированную графику Xe3 (Celestial). Cougar Cove являются совершенно новыми ядрами, а Skymont — это оптимизация варианта, используемого в настоящее время в недавно анонсированных чипах Intel Lunar Lake. Между тем, графика Xe3 является наследником Xe2 (Battlemage) в Lunar Lake. Все пять моделей, указанные Jaykihn, представляют собой высокопроизводительные чипы Panther Lake-H.

Две модели имеют одинаковую конфигурацию из четырех производительных ядер, восьми эффективных ядер и четырех ядер LP мощностью 25 Вт. Разница заключается в конфигурации встроенной графики. Сообщается, что один процессор имеет четыре ядра графического процессора Xe3, а другой — 12 ядер графического процессора Xe3. Между тем, в самом дешевом чипе есть только четыре P-ядра, четыре LP-ядра и четыре ядра графического процессора Xe3.

PTL-H 4+8+4+4Xe 25Вт

PTL-H 4+8+4+12Xe 25Вт

PTL-H 4+0+4+4Xe 25 Вт

PTL-H 6+8+4+4Xe 45 Вт

PTL-H 6+8+4+12Xe 28Вт

Последние два имеют более высокий TDP: один — 28 Вт, другой — 45 Вт. Инсайдер подчеркнул, что эти два чипа относятся к предварительной версии (EDS). EDS расшифровывается как External Design Specification - это общие технические требования, которые Intel предоставляет своим партнерам. Информация включает конфигурации, мощность, производительность, функциональность ввода-вывода, соответствие требованиям и другие аспекты, необходимые компаниям для разработки продукта на основе этих процессоров.

Один Panther Lake-H — это модель серии HX с номинальной мощностью 45 Вт, имеющая шесть P-ядер, восемь E-ядер, четыре ядра LP-ядра и встроенную графику с четырьмя ядрами Xe3. Другая модель — это чип мощностью 28 Вт, имеющий те же шесть производительных ядер, восемь эффективных ядер и четыре ядра LP, что и модель мощностью 45 Вт, но получила гораздо более мощный встроенный графический чип с 12 ядрами Xe3.

По словам информатора, эти пять процессоров представляют собой модели, которые будут существовать в линейке Panther Lake-H. Скорее всего, мы увидим более пяти указанных выше процессоров с различной тактовой частотой. Кроме того, стоит ожидать, что Intel также выпустит модели линейки Panther Lake-U со значительно более низким TDP.

Panther Lake — это мобильная архитектура Intel нового поколения, которая придет на смену Lunar Lake и дебютирует во второй половине следующего года. Времени до выхода процессоров остается еще много, поэтому утекшие в сеть характеристики могут значительно измениться в розничных продуктах.