Новинка должна стать более доступным вариантом популярной модели Motorola Razr 50

В то время как Motorola готовится к запуску смартфона Razr 50 в Индии 9 сентября, новая утечка предполагает, что возможная «облегченная» версия данного устройства может находиться в разработке.

Команда MySmartPrice заметила Motorola Razr 50s на веб-сайте сертификации HDR10+, подтвердив название будущего телефона.

Буква «s» в названии Razr 50s является первой подсказкой. Часто это означает более доступный вариант в линейке Motorola. Хотя подробностей, кроме сертификации HDR10+, мало, это может быть ответом Motorola на постоянно растущий спрос на складные телефоны по более доступной цене.

На данный момент Razr 50s остается по большей части загадкой. Пока нет никаких подробностей о процессоре, системе камер или даже размере основного складного дисплея.

Однако, учитывая, что флагманский Razr 50 может похвастаться 3,6-дюймовым внешним экраном с защитой Gorilla Glass Victus и основной камерой на 50 Мп, вполне возможно, что модель Razr 50s позаимствует некоторые из этих функций в несколько урезанном виде.

Смартфон вскоре может появиться в других сертификационных агентствах, а также базе данных Geekbench, чтобы раскрыть другие подробности о телефоне.

Напомню, что Razr 50 оснащен внутренним складным экраном POLED с диагональю 6,9 дюйма и разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, а также внешним экраном POLED с диагональю 3,6 дюйма, пиковая яркость которого достигает 1700 нит и частота обновления 90 Гц.

Смартфон оснащен процессором MediaTek Dimensity 7300X и аккумулятором емкостью 4200 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 30 Вт и беспроводной быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Дисплеи поддерживают HDR10+, 10-битный цвет, технологию LTPO и максимальную яркость до 3000 нит на основном дисплее.

В телефоне имеется система камер с основным датчиком на 50 МП с оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольной/макрокамерой с разрешением 13 МП. Фронтальная камера представляет собой 32-мегапиксельный сенсор, способный снимать видео в формате 4K. Что касается звука, то смартфон оснащен двумя стереодинамиками, поддержкой технологии Dolby Atmos, Spatial Sound и тремя микрофонами.