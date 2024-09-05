Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Motorola разрабатывает складной смартфон Razr 50s
Новинка должна стать более доступным вариантом популярной модели Motorola Razr 50

 В то время как Motorola готовится к запуску смартфона Razr 50 в Индии 9 сентября, новая утечка предполагает, что возможная «облегченная» версия данного устройства может находиться в разработке.

 Команда MySmartPrice заметила Motorola Razr 50s на веб-сайте сертификации HDR10+, подтвердив название будущего телефона.

 Буква «s» в названии Razr 50s является первой подсказкой. Часто это означает более доступный вариант в линейке Motorola. Хотя подробностей, кроме сертификации HDR10+, мало, это может быть ответом Motorola на постоянно растущий спрос на складные телефоны по более доступной цене.

 На данный момент Razr 50s остается по большей части загадкой. Пока нет никаких подробностей о процессоре, системе камер или даже размере основного складного дисплея.

 Однако, учитывая, что флагманский Razr 50 может похвастаться 3,6-дюймовым внешним экраном с защитой Gorilla Glass Victus и основной камерой на 50 Мп, вполне возможно, что модель Razr 50s позаимствует некоторые из этих функций в несколько урезанном виде.

 Смартфон вскоре может появиться в других сертификационных агентствах, а также базе данных Geekbench, чтобы раскрыть другие подробности о телефоне.

 Напомню, что Razr 50 оснащен внутренним складным экраном POLED с диагональю 6,9 дюйма и разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, а также внешним экраном POLED с диагональю 3,6 дюйма, пиковая яркость которого достигает 1700 нит и частота обновления 90 Гц.

 Смартфон оснащен процессором MediaTek Dimensity 7300X и аккумулятором емкостью 4200 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 30 Вт и беспроводной быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Дисплеи поддерживают HDR10+, 10-битный цвет, технологию LTPO и максимальную яркость до 3000 нит на основном дисплее.

 В телефоне имеется система камер с основным датчиком на 50 МП с оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольной/макрокамерой с разрешением 13 МП. Фронтальная камера представляет собой 32-мегапиксельный сенсор, способный снимать видео в формате 4K. Что касается звука, то смартфон оснащен двумя стереодинамиками, поддержкой технологии Dolby Atmos, Spatial Sound и тремя микрофонами.

#смартфоны #motorola #складные смартфоны #смартфоны motorola #razr 50 #razr 50s
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Sony получила эксклюзивные маркетинговые права на GTA 6
+
OpenAI анонсировала GPT Next: ИИ станет в 100 раз мощнее
+
Китайские микросхемы собственного производства отстают от TSMC всего на три года
1
Второй трейлер GTA 6 могут задержать из-за сделки Rockstar и Sony
1
Google объявляет о четырех новых функциях для всех устройств Android
+
После запуска спутника Sentinel-2C Европа сможет следить за всем миром
+
Представлен беспроводной протокол Bluetooth 6.0
2
Видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 будут представлены в сентябре 2024 года
6
Рынок криптовалют в шаге от бычьего цикла, но Киты толкают Bitcoin вниз, скупая ВТС по низкой цене
1
Листинг Hamster Kombat состоится 26 сентября – большая часть геймеров получит токенов на 1 доллар
+
Исследование показало высокую точность измерений на часах Samsung Galaxy Watch
+
На мобильном рынке появился компактный смартфон, размером с кредитку, но с широким функционалом
1
AMD Ryzen 5 7600X3D за $300 в играх обгоняет Intel Core i9-14900K за $530
12
Российский киберспортсмен Donk установил мировой рекорд по убийствам в CS2
1
Некоторые пользователи уже начали получать свои копии игры Warhammer 40,000: Space Marine 2
+
RTX 5080 при TDP в 400 Вт будет на 10% быстрее RTX 4090, а RTX 5090 будет потреблять 600 Вт
7
Появились изображения флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
+
NVIDIA похудела на $280 миллиардов – Дженсен Хуанг получил повестку в суд от Минюста США
7
Украина укрепляет военное сотрудничество с Турцией
2
Black Myth: Wukong с первым патчем протестировали на 25 видеокартах
3

Популярные статьи

О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
15
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
51
Краткий обзор игры "FIA European Truck Racing Championship"
+
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
24
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
17
Что сегодня происходит на рынке игровых приставок, и какие перспективы развития существуют
3
Тестирование "студийного" ноутбука MSI Katana 17 B12VEK-267XRU
14
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
13
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
20
Шумоизоляция шин: маркетинговый обман или полезная инновация
1

Сейчас обсуждают

32Влад32
22:22
Пройдет еще немного времени и как бы местами не поменялись.
Китайские микросхемы собственного производства отстают от TSMC всего на три года
Петр_
22:18
веры им нет!
Зеленский вновь заговорил о том, что Россия должна присутствовать на «саммите мира» по Украине
Василий Алибабай
22:16
мы называем по русски. если ты оккупант или коллаборант - то мне понятны твои страхи)
О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
beastly77
22:00
запоздалый популизм
Медведев заявил, что трудовые мигранты не должны «тащить» за собой свои семьи
Enforsen Bsv
21:54
Потому, что вся эти разговоры о 31 абрамсе и 10 чифтанах - полный бред для ушей абывателя. Одним батальоном ( всего один батальон !!)))) абромсои и одной ротой чифтенов - войны не выигрываются))) ...
National Interest: Переданные Украине танки Abrams очень уязвимы перед российским оружием
El Grechko
21:54
Вот почему как ты хоть что-то хоть по какой теме напишешь, то обязательно чушь получается? ПК занимает примерно столько же сколько плейстейшн. Или ты думаешь Хуанг свои деньги на России заработал? Люб...
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
Такой то
21:44
опять недоразвитый с недокартинками
Чиновники Минпромторга переходят с Telegram на "Среду"
El Grechko
21:40
Сетевые игры тоже давно почти все бесплатны, причём на консолях и на ПК одинаково.
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
El Grechko
21:38
Никакого "будущего" тебе плойка 5 про не даст. Сони верит в поколения. А "5 про" это 5 поколение. И это вряд ли изменится, потому что это не блажь какая, это важно для бизнеса. Производителю консоли н...
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
beltar
21:27
Потому что сосноли давно уже ни в чем не выгоднее ПК.
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем