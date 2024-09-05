Infinix Hot 50 5G дебютировал в Индии по цене от 9999 рупий за базовую модель

Как и ожидалось, сегодня компания Infinix выпустила в Индии в продажу смартфон Hot 50 5G. Он стал преемником прошлогоднего Hot 40. Последнее предложение содержит значительные улучшения по сравнению с предшественником, включая дисплей с высокой частотой обновления, процессор Dimensity и многое другое. Но он также не растерял по пути на прилавок и бюджетную цену.

Infinx Hot 50 5G оснащен большим 6,7-дюймовым экраном с отверстием под фронтальную камеру и имеет так называемую динамическую панель, которая отображает различные уведомления, такие как входящие вызовы и состояние батареи. Устройство предлагает разрешение HD+ с частотой обновления 120 Гц вместе с пиковой яркостью 500 нит. С точки зрения дизайна смартфон имеет вертикальный модуль камер и боковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания.

Что касается оптики, то новый Infinix Hot 50 5G оснащен 48-мегапиксельным основным датчиком Sony IMX582 и датчиком глубинны. Спереди находится 8-мегапиксельная селфи-камера. Телефон оснащен такими функциями камеры, как AI-камера, портрет, суперночь, замедленная съемка, покадровая съемка и многое другое.

За работу Infinix Hot 50 5G отвечает однокристальная система среднего уровня Dimensity 6300 от компании Mediatek. Смартфон оснащается в базе 4 ГБ оперативной памяти, которая может быть расширена еще на 4 ГБ виртуальной ОЗУ, а также имеет 128 ГБ встроенной памяти. Есть также слот для карты microSD для дополнительного расширения памяти устройства. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью всего 18 Вт, что не удивительно, учитывая бюджетность модели. С точки зрения программного обеспечения новинка поставляется с собственной оболочкой XOS 14 на базе ОС Android 14.

Infinix Hot 50 5G стоит от 9999 рупий за базовый вариант с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, тогда как вариант с 8 ГБ и 128 ГБ стоит 10999 рупий. Смартфон доступен в цветах Sleek Black, Sage Green, Vibrant Blue и Dreamy Purple. Приобрести новинку можно будет на Flipkart с 9 сентября. О выходе устройства на других рынках пока ничего не известно, но то, что он состоится, сомневаться не приходится.