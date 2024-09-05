Характеристики и дизайн Poco M7 Pro 5G стали известны благодаря сертификации FCC

Похоже, что смартфон Poco M7 Pro 5G находится на пороге глобального запуска, поскольку устройство появилось на веб-сайте FCC.

Впервые обнаруженный командой 91mobiles, в списке FCC указан номер модели 2409FPCC4G и название “Pro” для будущего телефона Poco. Как ожидается, смартфон станет преемником нынешнего Poco M6 Pro 5G, который был выпущен в прошлом году.

В заявлении FCC раскрывается несколько деталей об устройстве. Смартфон будет работать под управлением HyperOS 1.0 от Xiaomi, преемника оболочки MIUI, и получит поддержку беспроводного протокола связи NFC для бесконтактных платежей. Что касается объема памяти, то в списке упоминается 128 ГБ, что, вероятно, является базовым уровнем.

Пожалуй, наиболее интересными являются просочившиеся в сеть изображения, демонстрирующие дизайн телефона. Вместо широкой полосы камеры в M6 Pro используется более традиционный квадратный модуль, в котором размещены всего два датчика. Задняя панель выполнена в двухцветном исполнении, напоминающем зеленый мрамор, но, вероятно, будут предложены и другие варианты расцветки.

Подробности в документах FCC также указывают на то, что Poco M7 Pro 5G может быть просто переименованным Redmi Note 14 5G. Однако на странице документа упоминается, что глобальная версия Redmi имеет три камеры, в то время как глобальная версия Poco имеет две камеры.

Это говорит о том, что телефоны могут быть идентичными, за исключением характеристик камеры. У Note 14 5G задняя панель получит три объектива, а у Poco их будет только два, что может быть сделано для снижения стоимости модели бренда POCO.

Помимо информации о системе камер, слухи указывают на то, что Redmi Note 14 5G получит AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K, основную камеру на 50 Мп, которая может измениться в модели Poco M7 Pro 5G, и однокристальную систему среднего уровня Dimensity 6100+ от компании MediaTek. Таким образом можно ожидать аналогичных характеристик и от Poco M7 Pro 5G.

Так как Poco M6 Pro был выпущен в августе прошлого года, то вполне можно ожидать, что Poco M7 Pro появится в продаже уже в самое ближайшее время.