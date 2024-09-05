Ноутбуки с новыми процессорами Intel и AMD начнут получать обновления с ноября

ПК Copilot+ от Microsoft скоро станут доступны также на базе процессоров AMD Ryzen AI 300 и Intel Core Ultra 200V. Microsoft сегодня подтвердила это в блоге Windows Experience, заявив, что портфолио ПК Copilot+ будет расширяться за счет новейших чипов AMD и Intel для ноутбуков. Компания заявила: «Устройства на базе AMD и Intel, соответствующие требованиям, начнут получать новые возможности ИИ с ноября через бесплатные обновления Windows».

Компания представила ПК с Copilot+ в июне 2024 года на базе процессоров Qualcomm Snapdragon X, которые были сосредоточены на таких функциях ИИ, как Live Captions, Windows Studio Effects и Cocreator в Paint. Несмотря на это, впечатляющая эффективность Snapdragon X, которая наконец позволила ноутбукам Windows достичь паритета с MacBook на базе процессоров Apple по времени автономной работы, является движущей силой продаж ПК Copilot+.

Хотя функции компьютеров Copilot+ изначально были зарезервированы для системы Windows 11 на устройствах с архитектурой Arm, AMD заявила, что в конечном итоге они появятся на ее новых процессорах x86, а именно, серии AMD Ryzen AI 300 после обновление Windows.

Это означает, что пользователи, недавно купившие ноутбук на базе процессора AMD Ryzen AI 300, не сразу получат функции ИИ на ПК Copilot+. Похожая история ждет и для тех, кто собирается приобрести ноутбуки с новыми чипами Intel Core Ultra 200V, которые поступят в продажу 24 сентября. Только те, кто купил устройства на базе Snapdragon X, имеют сейчас доступ к функции ИИ на ПК Copilot+.

Кроме того, Microsoft заявляет, что сроки и доступность обновления, которое предоставит пользователям расширенные функции ИИ, будут различаться в зависимости от конкретного устройства и региона. Таким образом, нет 100%-й гарантии, что покупатель нового ноутбука получит обновление Copilot+ на своем устройстве, даже на базе новейших чипов AMD или Intel.

Но если пользователь заинтересован в получении доступа к возможностям функций Copilot+ до их общего выпуска на системах AMD и Intel, то рекомендуется присоединиться к сообществу Windows Insider. Эта небольшая команда тестировщиков часто оказывается среди первых, кому удается опробовать новые функции, которые Microsoft внедряет в операционные системы, таким образом можно попробовать функции ИИ в Windows 11 до того, как их получат все остальные пользователи.