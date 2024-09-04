Следуя принципам олимпизма, новые процессоры компании стали быстрее, лучше, эффективнее

Новые чипы Intel Core Ultra серии 200V уже доступны для предварительных заказов в OEM-системах от широкого круга партнеров компании, а поставки начнутся 24 сентября. Intel также продемонстрировала множество OEM-ноутбуков на мероприятии и предоставила множество демонстрационных тестов, чтобы подчеркнуть свои заявления.

Компания уже поделилась подробностями архитектуры Lunar Lake, но теперь она раскрыла фактические модели, которые выйдут на рынок. Процессоры Lunar Lake относятся к серии Core Ultra 200 с новым суффиксом «V», обозначающим, что эти чипы имеют новую архитектуру, но V — это просто обозначение, используемое для дифференциации и ничего не обозначает.

Серия процессоров Core Ultra 200V состоит из девяти различных моделей, все с четырьмя однопоточными производительными ядрами Lion Cove и четырьмя однопоточными эффективными ядрами Skymont с разными тактовыми частотами для каждой модели, охватывающими максимальную частоту от 4,5 ГГц до 5,1 ГГц, а также со встроенной памятью LPDDR5X-8533 объемом 16 ГБ или 32 ГБ. Объем кэш-памяти L3 Lunar составляет 8 МБ или 12 МБ в зависимости от модели, но все чипы имеют новый кэш объемом 8 МБ, аналогично кэшу системного уровня, используемому в процессорах Arm. Процессоры обеспечивают до 5 TOPS производительности ИИ, по-видимому, одинаковою для всех моделей.

Чипы имеют TDP от 8 Вт до 17 Вт для большей части модельного ряда, а флагманский Core Ultra 9 288V является единственной моделью с TDP 30 Вт. Однако пиковая мощность в турбо-режиме достигает 37 Вт для всех моделей.

Интегрированные графические процессоры Intel серии Arc 100V основаны на архитектуре Xe2 с семью или восемью ядрами Xe2 и блоками трассировки лучей, работающими на пиковых частотах в диапазоне от 1,85 ГГц до 2,05 ГГц. Это изменение тактовой частоты также влияет на количество производительность ИИ в диапазоне от 53 до 67 TOPS.

Компания также разделила модели по производительности нейронного процессора (NPU), при этом некоторые чипы соответствуют только минимальному уровню для Microsoft CoPilot+, который составляет 40 TOPS. Более дорогие модели достигают 48 TOPS, что дает Intel в общей сложности 120 TOPS платформы в целом.

Ранее Intel делилась информацией о различных вариантах подключения Lunar Lake, но теперь она раскрыла, что чип поддерживает пять полос PCIe 4.0 и четыре полосы PCIe 5.0, причем последние, скорее всего, будут использоваться для любой системы, которая поставляется с дискретным графическим процессором. Чипы также поддерживают до шести портов USB 2 и два порта USB 3, Wi-Fi 7 Thunderbolt 4, Bluetooth 5.4 и LE audio.

В Lunar Lake также есть четыре интегрированных модуля безопасности “Intel Partner Security Engine”, являющимися первыми модулями безопасности Pluton от Microsoft, интегрированными непосредственно в чип Intel.

Intel заявляет об исторической энергоэффективности архитектуры x86, утверждая, что она обеспечивает в 1,2 раза большую производительность на ватт, чем Qualcomm X Elite X1E-80-100. Компания также заявляет, что Lunar Lake обеспечивает в 2,29 раза большую производительность на ватт, чем Meteor Lake Ultra 7 165H предыдущего поколения.

Что касается игрового направления, Intel утверждает, что Lunar Lake может достигать 2,2-кратного улучшения энергоэффективности от поколения к поколению и до 50% более низкую мощность, чем Meteor Lake предыдущего поколения.

Кроме того, Intel заявляет о 20,1 часах автономной работы систем с процессором Core Ultra 7 268V в тесте производительности UL Procyon Office и 10,7 часах автономной работы в Microsoft Teams. Это превосходит 18,4 и 12,7 часов автономной работы Qualcomm с чипом X1E-80-100. Данные результаты были получены с тем же шасси от того же производителя, поэтому размеры батареи и экрана идентичны, а единственными отличиями являлись материнская плата и чипы.

Как уже упоминалось, предварительные заказы на Lunar Lake начинаются сегодня, а поставки систем от таких производителей, как Asus, Dell, Acer, MSI и Lenovo, начнутся 24 сентября. Intel заявляет, что более 80 ноутбуков на базе Lunar Lake поступят от более чем 20 производителей и будут доступны более чем в 30 розничных магазинах по всему миру.