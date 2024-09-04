Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Intel представила процессоры Core Ultra 200V
Следуя принципам олимпизма, новые процессоры компании стали быстрее, лучше, эффективнее

 Новые чипы Intel Core Ultra серии 200V уже доступны для предварительных заказов в OEM-системах от широкого круга партнеров компании, а поставки начнутся 24 сентября. Intel также продемонстрировала множество OEM-ноутбуков на мероприятии и предоставила множество демонстрационных тестов, чтобы подчеркнуть свои заявления.

 Компания уже поделилась подробностями архитектуры Lunar Lake, но теперь она раскрыла фактические модели, которые выйдут на рынок. Процессоры Lunar Lake относятся к серии Core Ultra 200 с новым суффиксом «V», обозначающим, что эти чипы имеют новую архитектуру, но V — это просто обозначение, используемое для дифференциации и ничего не обозначает.

 Серия процессоров Core Ultra 200V состоит из девяти различных моделей, все с четырьмя однопоточными производительными ядрами Lion Cove и четырьмя однопоточными эффективными ядрами Skymont с разными тактовыми частотами для каждой модели, охватывающими максимальную частоту от 4,5 ГГц до 5,1 ГГц, а также со встроенной памятью LPDDR5X-8533 объемом 16 ГБ или 32 ГБ. Объем кэш-памяти L3 Lunar составляет 8 МБ или 12 МБ в зависимости от модели, но все чипы имеют новый кэш объемом 8 МБ, аналогично кэшу системного уровня, используемому в процессорах Arm. Процессоры обеспечивают до 5 TOPS производительности ИИ, по-видимому, одинаковою для всех моделей.

 Чипы имеют TDP от 8 Вт до 17 Вт для большей части модельного ряда, а флагманский Core Ultra 9 288V является единственной моделью с TDP 30 Вт. Однако пиковая мощность в турбо-режиме достигает 37 Вт для всех моделей.

 Интегрированные графические процессоры Intel серии Arc 100V основаны на архитектуре Xe2 с семью или восемью ядрами Xe2 и блоками трассировки лучей, работающими на пиковых частотах в диапазоне от 1,85 ГГц до 2,05 ГГц. Это изменение тактовой частоты также влияет на количество производительность ИИ в диапазоне от 53 до 67 TOPS.

 Компания также разделила модели по производительности нейронного процессора (NPU), при этом некоторые чипы соответствуют только минимальному уровню для Microsoft CoPilot+, который составляет 40 TOPS. Более дорогие модели достигают 48 TOPS, что дает Intel в общей сложности 120 TOPS платформы в целом.

 Ранее Intel делилась информацией о различных вариантах подключения Lunar Lake, но теперь она раскрыла, что чип поддерживает пять полос PCIe 4.0 и четыре полосы PCIe 5.0, причем последние, скорее всего, будут использоваться для любой системы, которая поставляется с дискретным графическим процессором. Чипы также поддерживают до шести портов USB 2 и два порта USB 3, Wi-Fi 7 Thunderbolt 4, Bluetooth 5.4 и LE audio.

 В Lunar Lake также есть четыре интегрированных модуля безопасности “Intel Partner Security Engine”, являющимися первыми модулями безопасности Pluton от Microsoft, интегрированными непосредственно в чип Intel.

 Intel заявляет об исторической энергоэффективности архитектуры x86, утверждая, что она обеспечивает в 1,2 раза большую производительность на ватт, чем Qualcomm X Elite X1E-80-100. Компания также заявляет, что Lunar Lake обеспечивает в 2,29 раза большую производительность на ватт, чем Meteor Lake Ultra 7 165H предыдущего поколения.

 Что касается игрового направления, Intel утверждает, что Lunar Lake может достигать 2,2-кратного улучшения энергоэффективности от поколения к поколению и до 50% более низкую мощность, чем Meteor Lake предыдущего поколения.

 Кроме того, Intel заявляет о 20,1 часах автономной работы систем с процессором Core Ultra 7 268V в тесте производительности UL Procyon Office и 10,7 часах автономной работы в Microsoft Teams. Это превосходит 18,4 и 12,7 часов автономной работы Qualcomm с чипом X1E-80-100. Данные результаты были получены с тем же шасси от того же производителя, поэтому размеры батареи и экрана идентичны, а единственными отличиями являлись материнская плата и чипы.

 Как уже упоминалось, предварительные заказы на Lunar Lake начинаются сегодня, а поставки систем от таких производителей, как Asus, Dell, Acer, MSI и Lenovo, начнутся 24 сентября. Intel заявляет, что более 80 ноутбуков на базе Lunar Lake поступят от более чем 20 производителей и будут доступны более чем в 30 розничных магазинах по всему миру.

#intel #процессоры #процессоры intel #lunar lake #core ultra 200 #core ultra 200v #процессоры intel core ultra 200
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Intel анонсировала процессоры Core Ultra 200V и начнёт продажи 24 сентября
Intel представила процессоры Lunar Lake с новыми ядрами, интегрированной графикой и NPU
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BI: Новые "оптоволоконные беспилотники" ВС РФ обходят украинские РЭБ и уничтожают технику ВСУ
4
Стал известен внешний вид смартфона Sony Xperia следующего поколения
17
Пользователю Reddit посчастливилось урвать на распродаже Core i7-12700K всего за $75
20
В России завершаются испытания мощнейшей авиабомбы ФАБ-3000 М-54 с УМПК
11
Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением трех РСЗО HIMARS
+
GeForce RTX 5090 станет первой видеокартой NVIDIA, для которой потребуется блок питания от 1 кВт
7
Цены на настольные процессоры AMD Zen 5 снизились на 12% в течение первого месяца
+
PlayStation 5 Pro будет стоить $700 и предложит уровень графики, равный настольной Radeon RX 7700 XT
3
Хакерская группа RUNE взломала две игры из MS Store, Steam-версии которых защищенны Denuvo
+
Как активировать «Режим Бога» в Windows 11 и что он может сделать
11
GeForce RTX 4060 протестировали в 13 играх 2024 года — без DLSS и Frame Generation не обойтись
7
Раскрыт список телефонов Samsung Galaxy, которые получат One UI 7
+
Согласно исследованиям, ИИ не вызовет безработицу, а повысит эффективность сотрудников
+
Intel удивлена упорством разработчиков чипов по размещению заказов на их производство в Азии
2
Infinix готовится выпустить свой первый смартфон со складным экраном
1
Redmi Note 14 и Note 14 Pro появились на платформе сертификации 3C
+
В GamesRadar назвали ТОП-9 игровых процессоров сентября 2024
4
Российские военные заняли населённый пункт Лысовка на Покровском направлении
+
Forbes: Российский курьер получает зарплату как у программиста, а иногда даже выше
6
Завод «Сигнал» будет серийно производить электронику для российских лайнеров МС-21 и SJ-100
+

Популярные статьи

«Охотник за стелсами» - гиперзвуковая ракета «воздух-воздух» сверхбольшой дальности Р-37М
11
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
60
"Ворон" - еще один ремейк (субъективное мнение о фильме)
3
Сжимаем данные почти до предела архиватором 7-Zip и почему аналог от мира Linux проиграл
21
Краткий обзор игры "FIA European Truck Racing Championship"
+
Итоги гоночного уик-энда 31 августа - 1 сентября
2
Call of Duty Black Ops 6: Хейтерам больше нечего сказать – новая игра ломает все стереотипы
11
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 2
27
Ryzen 7 5800X vs Ryzen 7 5800X3D – есть ли смысл переплачивать 20 000р, если разница в играх 7%
16
GeForce RTX 3050 vs Black Myth: Wukong – на что способна бюджетная видеокарта NVIDIA осенью 2024г
3

Сейчас обсуждают

Radioman
05:17
По другим толстым техпроцессам и монолитно еще.
Выход игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell может быть отложен
Иван1984
04:58
Потребление как раз и имеет прямую зависимость на частоты! Статья полностью лживая написанна бездарем непонимающим ни капли!
Выход игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell может быть отложен
star5
04:56
(Другая линия критики заключается в том, что Call of Duty, якобы, стала слишком «быстрой» и ориентирована на детей.) Игра реально стало слишком быстрой, и ориентирована не на детей, а на задротов с ге...
Call of Duty Black Ops 6: Хейтерам больше нечего сказать – новая игра ломает все стереотипы
Иван1984
04:55
ПОЛНЫЙ ЛЖИВЫЙ БРЕД!!! Интел негнушается и покупает всяких бездарей пишущих такой бред!
Выход игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell может быть отложен
Dark_Cloud
04:40
Да зачем циклиться на конкретных примерах я вот только на той же тытрубе нашел адекватную информацию, с замерами, какие именно настройки и где нужно выставлять при использовании gsync, чтобы и разрыво...
Председатель Фонда развития цифровой экономики озвучил возможные сроки блокировки YouTube
Gamandril
04:38
Нельзя называть наши самолеты погаными иностранными прозвищами, которые навешивают ярлык плохих. Это у них F-22 Преступник, а F-35 Уголовник. У нас свои есть названия вроде Белый Лебедь вместо их деби...
О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
Андрей Сергеевич
04:36
"Фамрейт", "Фрамрейт"... Пипец. "Вуменрайт", блин. ФРЕЙМРЕЙТ!
GeForce RTX 3050 vs Black Myth: Wukong – на что способна бюджетная видеокарта NVIDIA осенью 2024г
star5
04:34
Не отношусь к этим трём!
Только 3 из 10 россиян всегда отвечают на звонки с незнакомых номеров
Евгений Шрайнер
04:33
Бла Бла. Сколько было звиздежа про уничтожение, остановку ВСУ в курской области. А по факту они там взяли больше чем Россия за год.... С такими темпами продвижения до границ донецкой области ещё от 5 ...
Зеленский заявил, что ВСУ будут «бессрочно удерживать» российские территории
Лев корл
04:28
Калибры тоже "летали не более 300 км", как думали западники))) Договоры там всякие малой дальности ну в общем все такое А потом "вдруг" выяснилось, что летят почти в десять раз дальше
Bloomberg: РФ может получить иранские ракеты, способные долететь до Львова
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем