Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Thermal Grizzly представила блок охлаждения с RGB-подсветкой для процессоров Intel LGA1700
Компания Блок охлаждения Thermal Grizzly заявляет о снижении температуры на шесть градусов благодаря новой контактной пластине с увеличенным количеством ребер

 Компания Thermal Grizzly, специализирующаяся на высокопроизводительных системах охлаждения, представила Intel Mycro Direct-Die Pro RGB V1. Это блок охлаждения центрального процессора с прямым контактом для систем жидкостного охлаждения на базе процессоров Intel LGA1700. По сравнению со своим предшественником, модель “Pro”, оснащенная RGB подсветкой и обеспечивает снижение температуры на 6 градусов Цельсия. Разница в охлаждении заключается конечно не в RGB-подсветке, а в усовершенствованном дизайне медной пластины основания.

 Согласно блогу Thermal Grizzly, основным нововведением Intel Mycro Direct-Die Pro RGB V1 является новая медная опорная пластина с увеличенным на 43% количеством микроребер. Это указывает на то, что они были установлены благодаря оптимизированной ширине прорези между входным и выходным каналами охлаждения. Здесь также имеет место специальная струйная пластина, и в результате достигается общее снижение сопротивления потоку для более эффективного отвода тепла под нагрузкой.

 Любителям RGB, должно быть, приятно, что Thermal Grizzly добавила световые эффекты в этот продукт. Если визуально сравнить новый Intel Mycro Direct-Die Pro RGB V1 и Intel Mycro Direct-Die V1, то можно увидеть, что RGB является ключевым отличием. В новой модели Pro RGB крышка из черного анодированного алюминия опирается на блок из так называемого закаленного акрилового стекла. Такая конструкция позволяет светодиодам, расположенным под алюминиевой пластиной, рассеиваться по всему блоку. Фитинги диаметром 1/4 дюйма также окружены прозрачными секциями.

 Компания Thermal Grizzly уже выпустила в продажу Intel Mycro Direct-Die Pro RGB V1 по цене 141,59 доллара США, включая доставку. Оригинальная модель Intel Mycro Direct-Die V1 стоит 108,89 долларов, но на данный момент ее нет в наличии. Пользователи процессоров Ryzen также не останутся обделенными и могут приобрести систему AM5 Mycro Direct-Die по цене 108,89 долларов или тот же продукт с RGB–подсветкой по цене 130,69 долларов.

 Все эти продукты предназначены для настоящих энтузиастов, которые максимально используют возможности своих процессоров Intel или AMD и имеют системы жидкостного охлаждения. Thermal Grizzly также предлагает энтузиастам различные инструменты для замены и модернизации систем охлаждения, монтажные рамки, охлаждающие накладки, пасту и многое другое.

#intel #lga1700 #кулеры #кулеры для процессора #водяное охлаждение #thermal grizzly #lga-1700 #водяное охлаждение для пк
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят импортозамещающий завод по производству спецтехники
3
Украинское руководство перебрасывает боеспособные подразделения к Покровску
+
Российская армия пытается закрепиться в северных кварталах Украинска
+
SpaceX возобновляет запуски Falcon 9 после кратковременной остановки FAA
+
DLSS Updater — бесплатный инструмент, который обновляет все игры до последней версии
12
Россия построит новый транспортный коридор от трассы «Амур» до до российско-китайского моста
+
Сравнительный рендер показал тонкие рамки смартфона iPhone 16 Pro Max
2
GSMArena сравнил Galaxy S24 Ultra и новый Pixel 9 Pro XL
+
Профессиональный фотограф назвал 3 причины для покупки iPhone 16 Pro
+
Специалист изучил поддельный Ryzen 7 7800X3D — он выглядит как настоящий, но имеет ряд отличий
+
Ограничения на поставки алмазов из России приводят к падению доходов ЕС почти на 50%
+
Разработчики Escape from Tarkov добавили в игру отсылку к одному из героев СВО
1
Стал известен внешний вид смартфона Sony Xperia следующего поколения
8
В туннеле российской лыжной базы обнаружили подпольную ферму для добычи биткоинов
2
Следующие смартфоны Xiaomi, Realme, Honor и Oppo получат батареи большей емкости
1
Раскрыты новые детали о Samsung Galaxy S25 Ultra
+
Смартфон OnePlus 13 может быть выпущен раньше ожидавшегося срока
+
В CD Projekt подтвердили намерение выпустить больше аниме по вселенной Cyberpunk 2077
+
До конца года Samsung выпустит флагманские смартфоны, планшеты и конкурента Vision Pro
+
В продаже появились поддельные процессоры AMD Ryzen 7 7800X3D без кремния
2

Популярные статьи

МиГ-25 взлетел на 37 650 м вверх и поставил мировой рекорд - подробности легендарного полёта
11
Новые БПЛА С-71М "Монохром", Ланцет-Е, "Гром" и С-76 - чем пополнился арсенал ВС РФ
5
Итоги гоночного уик-энда 31 августа - 1 сентября
2
«Охотник за стелсами» - гиперзвуковая ракета «воздух-воздух» сверхбольшой дальности Р-37М
4
Ryzen 9 9950X vs Windows 11 – изучаем прибавку fps в играх с новым патчем на примере флагмана AMD
15
Киноразочарование года — ужастик «Собиратель душ» не оправдал надежд
2
Сжимаем данные почти до предела архиватором 7-Zip и почему аналог от мира Linux проиграл
7
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 2
10
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
4
Ryzen 7 5800X vs Ryzen 7 5800X3D – есть ли смысл переплачивать 20 000р, если разница в играх 7%
6

Сейчас обсуждают

Иван Рассомахин
21:07
Какой Покровск, Курская область не имеет стратегического значения, как и её жители ❌ Путин заявил школьникам в Тыве, что наступление ВСУ в Курской области — это попытка «остановить наступление РФ в Д...
В России завершаются испытания мощнейшей авиабомбы ФАБ-3000 М-54 с УМПК
DonCarleone
21:06
у них даже куев не имеет значения и вообще вся страна
В России завершаются испытания мощнейшей авиабомбы ФАБ-3000 М-54 с УМПК
Midnight Sun
21:06
Членов там много, с мозгами вот напряженка.
В России завершаются испытания мощнейшей авиабомбы ФАБ-3000 М-54 с УМПК
Артём Николаев
21:04
А как ты хотел? Для проф. статей нужно время, квалификация и бабки, чтоб всё это покупать (оф. партнёрств в РФ уже нет). Это в нулевые можно было зарабатывать не упарываясь и "нести правду в народ" ка...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 2
Archimedes
21:01
Брат развозил молоко и другую молочку по магазинам. Примерно один пакет на ящик лопался, пол фургона был из металлических листов и хорошо мылся, но внутри всегда стоял кислый запах.
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
Артём Николаев
20:58
Что они делают?
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 2
Welsper
20:51
Vanessa L-type, помнится, не впечатлил, но без подробностей - был не у меня. А Zalman CNPS14X это еще 2000-е были или уже позже? Как-то тут его не хватает.
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 2
usr721
20:50
Не европейский, а международный, который в Гааге.
Путин прибыл в Монголию с государственным визитом, Улан-Батор проигнорировал угрозы США и требования МУС
ЧatoБoт
20:48
Покровск не имеет стратегического значения, заявил какой-то член комитета Верховной Рады Ну, вы поняли) https://t.me/odessa_typical/46272
В России завершаются испытания мощнейшей авиабомбы ФАБ-3000 М-54 с УМПК
Welsper
20:46
У меня, чуть меньше года назад, пара cnps10 работала (c Ty-140) на 2*E5-2686v3 (сток, ясное дело, но 18-ти ядерники все-ж). И дальше-б стояли, но связка переехала в 3U корпус, в стойку, что-то более п...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем