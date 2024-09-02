Компания Блок охлаждения Thermal Grizzly заявляет о снижении температуры на шесть градусов благодаря новой контактной пластине с увеличенным количеством ребер

Компания Thermal Grizzly, специализирующаяся на высокопроизводительных системах охлаждения, представила Intel Mycro Direct-Die Pro RGB V1. Это блок охлаждения центрального процессора с прямым контактом для систем жидкостного охлаждения на базе процессоров Intel LGA1700. По сравнению со своим предшественником, модель “Pro”, оснащенная RGB подсветкой и обеспечивает снижение температуры на 6 градусов Цельсия. Разница в охлаждении заключается конечно не в RGB-подсветке, а в усовершенствованном дизайне медной пластины основания.

Согласно блогу Thermal Grizzly, основным нововведением Intel Mycro Direct-Die Pro RGB V1 является новая медная опорная пластина с увеличенным на 43% количеством микроребер. Это указывает на то, что они были установлены благодаря оптимизированной ширине прорези между входным и выходным каналами охлаждения. Здесь также имеет место специальная струйная пластина, и в результате достигается общее снижение сопротивления потоку для более эффективного отвода тепла под нагрузкой.

Любителям RGB, должно быть, приятно, что Thermal Grizzly добавила световые эффекты в этот продукт. Если визуально сравнить новый Intel Mycro Direct-Die Pro RGB V1 и Intel Mycro Direct-Die V1, то можно увидеть, что RGB является ключевым отличием. В новой модели Pro RGB крышка из черного анодированного алюминия опирается на блок из так называемого закаленного акрилового стекла. Такая конструкция позволяет светодиодам, расположенным под алюминиевой пластиной, рассеиваться по всему блоку. Фитинги диаметром 1/4 дюйма также окружены прозрачными секциями.

Компания Thermal Grizzly уже выпустила в продажу Intel Mycro Direct-Die Pro RGB V1 по цене 141,59 доллара США, включая доставку. Оригинальная модель Intel Mycro Direct-Die V1 стоит 108,89 долларов, но на данный момент ее нет в наличии. Пользователи процессоров Ryzen также не останутся обделенными и могут приобрести систему AM5 Mycro Direct-Die по цене 108,89 долларов или тот же продукт с RGB–подсветкой по цене 130,69 долларов.

Все эти продукты предназначены для настоящих энтузиастов, которые максимально используют возможности своих процессоров Intel или AMD и имеют системы жидкостного охлаждения. Thermal Grizzly также предлагает энтузиастам различные инструменты для замены и модернизации систем охлаждения, монтажные рамки, охлаждающие накладки, пасту и многое другое.