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Palit и Gainward выпустили видеокарты RTX 40 Infinity 3 и Python 3 формата SFF
Соответствующие модели обоих брендов имеют одинаковый дизайн и характеристики

 Gainward и Palit выпустили свои видеокарт Small Form Factor серии RTX 40. Palit относит свою модель к линейке Infinity 3, а Gainward будет продавать карту под брендом Python III.

 Представленные карты аналогичны, что не должно удивлять, поскольку Palit и Gainward принадлежат одной и той же материнской компании — Palit Group. Хотя наличие нескольких брендов для одного и того же производителя не является необычным, редко можно увидеть, как два родственных бренда используют один и тот же дизайн и характеристики, включая тактовую частоту.

 Единый дизайн, состоящим из трех охлаждающих вентиляторов и без RGB подсветки идеально подходит для тех, кто предпочитает сдержанное оформление. Всего существует двенадцать моделей, включающих GeForce RTX 4080, RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super как в неразогнанном, так и разогнанном вариантах. Разогнанная RTX 4080 Super 16 ГБ работает на частоте до 2580 МГц, а RTX 4070 Ti и RTX 4070 Super — до 2640 МГц. Единственнымотличием является упаковка.

 Palit утверждает на своем сайте, что серия Super Infinity 3 на 40% меньше, чем ее стандартные карты серии RTX 40, что также относится к аналогу Gainward. Размеры карт от обоих брендов составляют 294 x 116 x 49,5 мм, что укладывается в спецификации Nvidia с размерами 304 x 151 x 50 мм. Это означает, что карты совместимы только с теми корпусами малого форм-фактора, разработаными для соответствия стандарту Nvidia, который должен иметь минимальные габариты 312 x 154,5 x 50 мм.

 Интересно будет ли Nvidia в предстоящей серии RTX 5000 использовать подобный формат плат. Некоторые партнеры компании могут рискнуть выпустить настоящую модель стандарта mini-ITX, например, как это сделала китайская Zephyr с ее графическим процессором RTX 4070 ITX Sakura Blizzard. Но для этого потребуются эксперименты с системами охлаждения со стороны соответствующих производителей.

 Несколько месяцев назад Asus представила свои варианты SSF видеокарты Nvidia, под названием Asus Prime, которая охватывает диапазон карт от RTX 4060 Ti до RTX 4080 Super. В будущем вполне можно ожидать больше компаний, которые выпустят свои SFF-ready видеокарты на базе графических процессоров Nvidia.

#nvidia #видеокарты #rtx 40 #видеокарты nvidia #rtx 4080 #palit #rtx 4070 #видеокарты palit
Источник: tomshardware.com
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