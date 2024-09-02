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AMD Ryzen 9 9700X и Ryzen 5 9600X официально получат поддержку TDP 105 Вт
Такая возможность появляется с выходом AGESA 1.2.0.2, а процессоры не быдут лишаться гарантии производителя

 На прошлой неделе компания MSI анонсировала новую функцию для своих материнских плат серии 600 для двух процессоров Ryzen. В частности, 6-ядерный Ryzen 5 9600X и 8-ядерный Ryzen 7 9700X теперь можно заставить работы с TDP 105 Вт по умолчанию с помощью специальной настройки BIOS. Эта функция не является частью официального выпуска AGESA 1.2.0.1, используемого данной прошивкой материнской платы, скорее, это попытка MSI добавить функцию, которая в конечном итоге станет стандартом.

 По словам Хассана Муджтабы из Wccftech, известного своим тесным контактом с командой инженеров материнских плат MSI, предстоящая версия AGESA 1.2.0.2 официально добавит этот режим для всех поставщиков, и, что, возможно, еще важнее, на нее будет распространяться гарантия.

 Это обновление также будет включено в материнские платы серии 800 по умолчанию, без необходимости обновления BIOS.

 Как известно, работа процессора вне спецификации обычно является причиной аннулирования гарантии. Однако, поскольку эта функция будет доступна через официальное обновление AGESA, она также будет соответствовать спецификациям AMD. Поэтому пользователи, которые решат запустить свои 6/8-ядерные процессоры Zen 5 на более высоком уровне мощности, не должны беспокоиться о потенциальном повреждении.

 На данный момент неясно, будет ли новый режим доступен только как функция BIOS или он станет новым переключателем в Ryzen Master, который уже поддерживает различные режимы питания, например, режим ECO.

 Значение TDP по умолчанию и официальное значение TDP останутся прежними, но с новыми настройками и выпуском оптимизации для операционной системы Windows производительность будет значительно выше у Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X по сравнению с тем, что они показывали во время первых обзоров. Некоторые обозреватели заметили, что значение TDP по умолчанию 65 Вт просто не подходит для этих моделей, и некоторые были протестированы на более высоких уровнях мощности, соответствующих уровню процессоров на базе архитектуры Zen 4. Согласно официальным заявлениям MSI, новый режим 105 Вт увеличит производительность в Cinebench на 13%.

 Официальный релиз AGESA 1.2.0.2 теперь запланирован на конец этого месяца, но ни AMD, ни поставщики материнских плат пока не готовы огласить конкретные сроки.

#amd #процессоры #msi #процессоры amd #zen 5 #ryzen 9000 #ryzen 7 9700x #ryzen 5 9600x
Источник: videocardz.com
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