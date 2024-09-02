Новинка будет представлена в Индии и является в большей степени классическим раскладным телефоном, но с некоторыми функциями смартфона.

Китайский производитель бюджетных телефонов и смартфонов компания itel выходит на рынок раскладушек с выпуском модели itel Flip One. В отличие от популярных раскладушек более именитых производителей, которые сегодня попадают в главные новостные сообщения, это более традиционный раскладной телефон с клавиатурой.

Flip One может похвастаться раскладным дизайном с высококачественной кожаной задней панелью. Однако основное внимание уделяется практичности устройства. Он легкий и имеет портативную конструкцию, предназначенную для использования одной рукой.

Flip One будет иметь поддержку Bluetooth, современный порт зарядки Type-C и функцию вызова по Bluetooth. Кроме того, Flip One будет работать от несъемного аккумулятора. Телефон будет доступен в трех цветах, хотя конкретные оттенки пока не разглашаются.

itel еще не объявила официальную дату запуска или цену телефона.