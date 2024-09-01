Однако анонс является весьма странным, так как Snapdragon 6 Gen 3 по большому счёту является переименованной версией Snapdragon 7s Gen 2.

Qualcomm представила новый чипсет Snapdragon 6 Gen 3. Компания без лишней огласки и громких мероприятий анонсировала новый чипсет среднего уровня, и этот процессор имеет кодовое название SM6475-AB. Snapdragon 6 Gen 3 будет работать на недорогих смартфонах. Кроме того, этот процессор был фактически представлен в качестве разогнанной версии Snapdragon 7s Gen 2.

Snapdragon 6 Gen 3 станет важным чипсетом для компании. Используя эту однокристальную систему, производители смартфонов смогут предложить пользователям более производительные устройства, но по более доступной цене, чем раньше.

Новый Snapdragon 6 Gen 3 имеет 4 ориентированных на производительность ядра Cortex-A78 с частотой до 2,4 ГГц и 4 энергоэффективных ядра Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц. Что касается графической составляющей, то чипсет использует графический процессор Adreno 710. Наряду с поддержкой оперативной памяти LPDDR4x и LPDDR5 Snapdragon 6 Gen 3 также поддерживает накопители стандарта UFS 3.1.

Snapdragon 7s Gen 2 имел 4 производительных ядра Cortex-A78 с частотой 2,4 ГГц и 4 энергоэффективных ядра Cortex-A55 с частотой 1,95 ГГц, а также использовал GPU Adreno 710 в качестве графического процессора. Таким образом Snapdragon 6 Gen 3 и Snapdragon 7s Gen 2 являются очень похожими чипсетами. Однако Snapdragon 7s Gen 2 поддерживает частоту обновления дисплеев до 144 Гц при разрешении FullHD+, а Snapdragon 6 Gen 3 такой возможности не имеет. Кроме этого, других отличий между чипсетами не наблюдаются, и Snapdragon 6 Gen 3 не предлагает никаких новых функций. Таким образом компания Qualcomm пошла на хитрость и повторно анонсировала тот же процессор, но под другим названием.