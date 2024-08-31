Intel предоставила новое обновление по расследованию нестабильности серии Core. Теперь компания может предложить список незатронутых серий ЦП.
За несколько дней до запуска серии Core Ultra 200, начиная с мобильной линейки Lunar Lake, Intel поделилась важным уведомлением, подтверждающим, что эти новые процессоры не будут затронуты проблемой нестабильности, которая теперь получила название Vmin Shift Instability.
Intel обещает еще одно обновление к концу следующего месяца. Стоит отметить, что компания, как ожидается, представит линейку Arrow Lake к 17 октября, поэтому к моменту этого выпуска, будет полная информация по результатам этого многомесячного расследования.
Intel также подтвердила, что вся серия Core 12-го поколения Alder Lake, включая как мобильные, так и настольные варианты, не затронуты этой конкретной проблемой. Кроме того, серии Core 13-го и 14-го поколений в пределах линеек Core i5 и Core i3, в частности варианты без разгона, также не затронуты. Наконец, Intel пояснила, что ни одна серия мобильных процессоров в семействе Raptor Lake не затронута, включая мобильную серию HX, которая по сути является перепрофилированными настольными чипами для высокопроизводительных ноутбуков. Это очень важное сообщение после информации в СМИ, которые предполагали обратное.
После недавнего объявления о продлении гарантии для затронутых процессоров Intel Core 13-го и 14-го поколений для настольных ПК Intel подтверждает, что ниже указанные доступные в настоящее время процессоры не затронуты проблемой нестабильности Vmin:
• Процессоры Intel Core 12-го поколения для настольных ПК и мобильных ПК;
• Процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколения i5 (не K) и i3 для настольных ПК;
• Мобильные процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколения, включая процессоры серии HX;
• Процессоры Intel Xeon, включая процессоры для серверов и рабочих станций;
• Процессоры Intel Core Ultra первой серии.
Компания Intel по-прежнему рекомендует всем пользователям моделей Core 13-го и 14-го поколений, независимо от того, затронут ли их процессор или нет, установить новый BIOS и использовать настройки Intel по умолчанию, которые были запущены несколько недель назад у основных поставщиков материнских плат, если это возможно.