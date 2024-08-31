Компания официально представила список процессоров, которые не затронула проблема, но рекомендует обновить свои системные платы последней версией BIOS.

Intel предоставила новое обновление по расследованию нестабильности серии Core. Теперь компания может предложить список незатронутых серий ЦП.

За несколько дней до запуска серии Core Ultra 200, начиная с мобильной линейки Lunar Lake, Intel поделилась важным уведомлением, подтверждающим, что эти новые процессоры не будут затронуты проблемой нестабильности, которая теперь получила название Vmin Shift Instability.

Intel обещает еще одно обновление к концу следующего месяца. Стоит отметить, что компания, как ожидается, представит линейку Arrow Lake к 17 октября, поэтому к моменту этого выпуска, будет полная информация по результатам этого многомесячного расследования.

Intel также подтвердила, что вся серия Core 12-го поколения Alder Lake, включая как мобильные, так и настольные варианты, не затронуты этой конкретной проблемой. Кроме того, серии Core 13-го и 14-го поколений в пределах линеек Core i5 и Core i3, в частности варианты без разгона, также не затронуты. Наконец, Intel пояснила, что ни одна серия мобильных процессоров в семействе Raptor Lake не затронута, включая мобильную серию HX, которая по сути является перепрофилированными настольными чипами для высокопроизводительных ноутбуков. Это очень важное сообщение после информации в СМИ, которые предполагали обратное.

После недавнего объявления о продлении гарантии для затронутых процессоров Intel Core 13-го и 14-го поколений для настольных ПК Intel подтверждает, что ниже указанные доступные в настоящее время процессоры не затронуты проблемой нестабильности Vmin:

• Процессоры Intel Core 12-го поколения для настольных ПК и мобильных ПК;

• Процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколения i5 (не K) и i3 для настольных ПК;

• Мобильные процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколения, включая процессоры серии HX;

• Процессоры Intel Xeon, включая процессоры для серверов и рабочих станций;

• Процессоры Intel Core Ultra первой серии.

Компания Intel по-прежнему рекомендует всем пользователям моделей Core 13-го и 14-го поколений, независимо от того, затронут ли их процессор или нет, установить новый BIOS и использовать настройки Intel по умолчанию, которые были запущены несколько недель назад у основных поставщиков материнских плат, если это возможно.