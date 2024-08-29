Характеристики смартфона пока неизвестны, равно как и время его выхода

Основное внимание компании Oppo сейчас сосредоточено на грядущей серии Find X8, запуск которой ожидается в октябре. Однако в последнее время складные смартфоны оказались в центре внимания многих производителей, например, компания Tecno, продемонстрировала прототип тройного складного смартфона. Не желая отдавать лидерство в сегменте складных устройств, компания Oppo поделилась изображением собственного тройного складного телефона.

Рендером поделился на Weibo Чжоу Ибао, менеджер по продуктам серии Oppo Find N. На рендере показано устройство в развернутом состоянии с экраном, аналогичным экрану планшета размером не менее 10 дюймов.

Также видно заднюю часть, хотя и частично закрытую, и на ней можно заметить более толстый шарнир с одной стороны и второй, более тонкий. Можно предположить, что часть с более тонким шарниром складывается внутрь, а часть с более толстым шарниром складывается наружу, поэтому пользователи могут использовать телефон в сложенном состоянии. На изображении также видно, что задняя часть телефона выполнена из материала, напоминающего кожу.

Другие детали включают кнопку питания слева и качельку громкости справа. Рамки также довольно тонкие, что не является чем-то необычным для рендеров. Интересно, что значки на экране включают в себя ряд приложений Apple, таких как Safari, HomeKit и Find My, а также приложения Google.

Хотя нет информации о том, когда выпустит Oppo тройной складной телефон и выпустит ли вообще, OnePlus Open по-прежнему остается лучшим выбором для тех, кто хочет приобрести складной смартфон.