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PlayStation 5 PRO получит схожий с оригинальной консолью PS5 дизайн
Предполагаемый дизайн PS5 Pro был представлен Dealabs, утверждающим, что видел упаковку новой консоли

 Так может выглядеть грядущая новая консоль PlayStation 5. DeaLabs проиллюстрировал ее дизайн в рамках своей статьи, в которой собраны все слухи о технических характеристиках консоли. Корпус консоли сохраняет основной дизайн цифровой версии PlayStation 5. Дисковый вариант PlayStation 5 имеет складки, проходящие вдоль боковых панелей, ближе к верхней четверти. Возможно, на PS5 Pro их больше, возможно, что они представляют собой вентиляционные отверстия. Это всего лишь двухцветная иллюстрация, означающая, что консоль также может иметь уникальную расцветку корпуса.

 PlayStation 5 Pro разрабатывается с расчетом на почти 2-3-кратное увеличение производительности по сравнению с оригинальной PlayStation 5. AMD остается поставщиком процессора для PS5 Pro, а ее чип носит кодовое название «Viola». Этот чип может быть построен на более продвинутом технологическом процессе, чем даже 6 нм «Oberon Plus», на котором работает обновленная PlayStation 5. 

 Процессор «Viola» по-прежнему основан на микроархитектуре Zen 2 и является 8-ядерным/16-поточным, со скромным увеличением тактовой частоты ЦП на 300 МГц до 3,85 ГГц. Sony, вероятно, считает этот ЦП достаточным для своих нужд и хочет минимизировать площадь кристалла по сравнению с выбором более новой микроархитектуры ЦП. Графический процессор представляет собой смесь архитектур RDNA 3 и RDNA 4. Шейдерные движки и потоковые процессоры в его вычислительных блоках основаны на RDNA 3, при этом графика имеет усовершенствованную технологию трассировки лучей от архитектуры RDNA 4.

 Это может означать наличие двух ускорителей лучей на вычислительный модуль, кроме того, что сам ускоритель лучей будет более специализированным. Sony также увеличивает количество вычислительных модулей с 36 на процессоре «Oberon», на котором работает оригинальная PlayStation 5, до 60. Чип оснащен 256-битной шиной памяти GDDR6 и использует 16 ГБ унифицированной памяти как для CPU (системная основная память), так и для iGPU (графическая память). Скорость памяти увеличена до 18 Гбит/с с 14 Гбит/с на оригинальной PlayStation 5.

#playstation 5 #playstation #ps5 #playstation 5 pro #playstation5 #playstation 5
Источник: techpowerup.com
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Информатор показал дизайн PlayStation 5 Pro и подтвердил дату выхода
В Сети появился набросок с возможным дизайном PS5 Pro
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