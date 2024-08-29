Объем Infinity Cache составит от 48 до 64 МБ

Графическая архитектура AMD следующего поколения RDNA 4 позволит компании сосредоточиться на среднем сегменте рынка видеокарт. По слухам, компания не будет выпускать преемников чипов Navi 21 и Navi 31 на базе архитектуры RDNA 4, а вместо этого сосредоточится на повышении производительности и экономичности в наиболее массовых сегментах, как это было с видеокартами Radeon RX 5000. В новом поколении RDNA 4 есть всего два чипа. Navi 48 - самый быстрый из двух, он станет основой производительных моделей этого поколения, в то время как Navy 44, как ожидается, будет чипом среднего уровня.

По данным инсайдера Kepler_L2, ожидается, что топовый процессор Navi 48 будет иметь 256-битный интерфейс памяти GDDR6, поэтому обновления до GDDR7 ждать не следует. Топовая модель на базе этого чипа, Navi 48 XTX, будет иметь скорость памяти 20 Гбит/с и пропускную способность памяти 640 ГБ/с. Следующая модель под кодовым названием Navi 48 XT будет иметь немного меньшую скорость памяти — 18 Гбит/с при той же ширине шины и пропускную способность памяти 576 ГБ/с. Чип Navi 44 имеет 192-битную шину памяти, а его топовая версия будет иметь скорость 19 Гбит/с и пропускную способность 456 ГБ/с.

Другие слухи из тех же источников также указывают на размеры Infinity Cache этих чипов. Navi 48 поставляется с 64 МБ памяти, которая будет доступна как на Navi 48 XTX, так и на Navi 48 XT, тогда как Navi 44 поставляется с 48 МБ памяти. Из многих источников приходят сообщения о том, что семейство графических процессоров Navi 4x будет придерживаться традиционных монолитных конструкций.

Еще одна серия слухов, на этот раз от Moore's Law is Dead, рассказывает о том, что AMD при разработке RDNA 4 сосредоточится на повышении общей производительности, производительности на ватт и трассировки лучей в сегментах рынка, в которых NVIDIA занимает наибольшее присутствие. Moore's Law is Dead указывает на вероятность повышения производительности трассировки лучей за счет использования не одного, а двух ускорителей лучей на вычислительную единицу, что обеспечивает большую степень ускорения процесса трассировки лучей с фиксированными функциями, т.е. программируемым шейдерам будет передаваться меньше ресурсов.