Ранее сообщалось, что процессоры AMD на архитектуре Zen 5 получат исправление для увеличения производительности только в версии Windows 11 24H2

Выход процессоров AMD на архитектуре Zen 5 состоялся еще в начале этого месяца, но они получили скептические отзывы о производительности, которая не отражала обещанного повышения. Вскоре после этого производитель чипов объявил, что проблема будет решена в обновлении Windows 11 24H2. Но, как ни странно, исправление появилось раньше, чем ожидалось.

Компании AMD удалось перенести те же оптимизации для процессоров Ryzen 9000 в сборку Windows 11 23H2 с помощью нового дополнительного обновления в рекордно короткие сроки. Это произошло всего через неделю после того, как производитель процессоров заявил, что сотрудничает с Microsoft, чтобы срочно внедрить эти исправления с помощью дополнительного патча. Очевидно, что эти усилия дали положительный эффект, и пользователям больше не нужно ждать предстоящего обновления Windows 11, и они могут наслаждаться повышенной производительностью в играх уже в текущей сборке.

Обновление, повышающее производительность процессоров, имеет номер KB5041587. Его можно получить через Центр обновления Windows, пройдя по пути «Дополнительные параметры» > «Дополнительные обновления». AMD заявляет, что после установки прирост производительности будет очень схожим между версиями 24H2 и 23H2 для процессоров Zen 3, Zen 4 и Zen 5.

Исправление касается некоторых оптимизаций прогнозирования ветвлений, которые можно было использовать только при включенном режиме администратора Windows 11. Ранее сообщалось, что Ryzen 7 9700X выдавал на 7% больше кадров в таких играх, как Cyberpunk 2077, в режиме администратора, хотя это число быстро менялось в зависимости от конкретной игры.

Позже AMD внесла ясность в заявление, назвав основной проблемой плохую оптимизацию ОС для предсказателя ветвей. Компания также привела некоторые другие возможные причины несоответствия между обещанными повышениями и тем, что видели обозреватели, которые можно резюмировать как использование различных параметров автоматического тестирования.

Несколько рецензентов уже заметили потенциальное повышение производительности в предварительных сборках Windows 11 24H2, при этом прирост в некоторых играх иногда достигает двузначных чисел, хотя в других наблюдался небольшой спад. Таким образом дополнительное обновление дает пользователям возможность самим ощутить улучшения.