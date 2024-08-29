Серия iPhone 17 получит значительно большие возможности для работы с ИИ, чем грядущие модели iPhone 16

Apple Intelligence станет основным аргументом в пользу продаж как смартфонов iPhone 16, так и серии iPhone 17 в следующем году. Apple уже использовала некоторые из своих новейших функций искусственного интеллекта в старых моделях iPhone, но, как сообщается, его возможности ограничены из-за нехватки системной памяти.

Согласно недавнему сообщению на Weibo от одного из инсайдеров, серия iPhone 17 может получить 12 ГБ оперативной памяти, что является значительным обновлением по сравнению с 8 ГБ оперативной памяти, которая, по слухам, будет использоваться в грядущей линейке iPhone 16.

Такое увеличение оперативной памяти может позволить серии iPhone 17 поддерживать больше функций искусственного интеллекта на устройстве, чем модели iPhone 16. В настоящее время многие функции Apple Intelligence полагаются на облачные серверы, что может вызвать проблемы конфиденциальности. Переход к обработке данных на устройстве в линейке iPhone 17, возможно, стоит того, чтобы подождать её выхода, особенно если конфиденциальность является приоритетом для пользователя.

Аналитик Джефф Пу из Haitong International Securities ранее упоминал, что модели iPhone 17 Pro будут оснащены 12 ГБ оперативной памяти. Однако последний слух не уточняет, распространяется ли это обновление на всю линейку iPhone 17 или только на модели Pro.

Ходят слухи, что серия iPhone 16 будет включать в себя более мощный нейронный процессор (NPU), обеспечивающий более сложные функции искусственного интеллекта. Однако, имея всего 8 ГБ оперативной памяти, iPhone 16 все равно может не полностью использовать встроенный в устройство искусственный интеллект, что может сделать его менее привлекательным для владельцев iPhone 15 Pro и Pro Max, рассматривающих возможность обновления.

В свою очередь серия iPhone 17, особенно модели Pro, может еще больше подтолкнуть Apple к развитию периферийного искусственного интеллекта. 12 ГБ ОЗУ также позволят разработчикам игр предлагать текстуры более высокого качества в некоторых мобильных играх.

Говоря о серии iPhone 16, Анджело Зино, технологический аналитик CFRA Research, отметил, что перспективы iPhone 16 неясны, поскольку новые функции искусственного интеллекта будут реализованы только в течение следующих нескольких лет. Также по его словам, улучшенная Siri может появиться уже в следующем году.