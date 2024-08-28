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Встроенная графика Intel Arc 140V превосходит дискретную Arc A370M
Также iGPU Intel Arc 140V Xe2 приближается по производительности к GTX 1650 в пакете тестов OpenCL

 Intel собирается анонсировать и выпустить свою новую серию мобильных процессоров Core Ultra 200V «Lunar Lake». Эти маломощные мобильные чипы предназначены для легких ноутбуков, мини-ПК и портативных игровых консолей. Эта архитектура представляет новый нейронный процессор NPU (Neural Processing Unit), который в три раза быстрее своего предшественника в составе Meteor Lake, а также новые ядра ЦП Lion Cove и Skymont.

 Для многих пользователей самой важной деталью, возможно, является интегрированная графическая подсистема. Это первый продукт компании Intel с новым поколением графики Xe2. В частности, этот вариант называется Xe2-LPG - маломощная версия графики, которая в конечном итоге будет выпущена как Xe2-HPG в составе дискретных видеокарт.

 Серия Core Ultra 200V будет предлагать две конфигурации графики Arc: Arc 140V с 8 ядрами Xe2 и Arc 130V с 7 ядрами Xe2. Первые тесты OpenCL с Arc 140V можно найти на CompuBench, ориентированном на вычисления бенчмарке.

 В бенчмарке не указано, какая модель процессора Core Ultra 7 использовалась для этого теста. Однако на вкладке с информацией указано, что тактовая частота графического процессора составляет 2000 МГц, что оставляет только два варианта: Core Ultra 7 268V (с 32 ГБ ОЗУ) или Core Ultra 7 266V (с 16 ГБ ОЗУ). Подтверждено, что графический процессор имеет доступ к 8 ГБ общей системной памяти.

 Важно отметить, что тесты OpenCL не идеальны с точки зрения сравнения игровых возможностей. Эти тесты измеряют сырую вычислительную производительность, которая более актуальна для обработки видео, чем для игр, на самом деле неиспользующих этот графический API.

 Графика Arc A370M с 8 ядрами Xe с архитектурой Xe-LPG и мощностью от 35 до 50 Вт является прямым конкурентом новым iGPU. Несмотря на более низкий TDP Lunar Lake в 17-30 Вт, он значительно превосходит Arc A370M. Arc 140V также превосходит Radeon 780M и близок по производительности к старенькой GTX 1650. Однако, опять же, не стоит забывать, что это не игровой тестовый пакет.

 Серия Intel Core Ultra 200V должна выйти 3 сентября. Intel уже выпустила драйвер с поддержкой графики данных процессоров, поэтому как только обозреватели получат образцы чипов, то станут появляться первые обзоры реальной производительности в играх. Если производительность в играх будет соответствовать производительности Radeon 780M, то это будет положительным результатом для Intel и может предоставить компании возможность расширить свое присутствие на рынке портативных игровых устройств.

#intel #lunar lake #arc a370m
Источник: videocardz.com
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