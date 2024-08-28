Топовая модель видеокарты на базе Navi 48 имеет большую пропускную способность памяти, чем RX 7800 XT.

Следующее поколение графических процессоров AMD на архитектуре RDNA 4 уже на подходе. Благодаря множеству утечек и слухов мы знаем, что на этот раз AMD пропускает сегмент флагманских моделей, поскольку RDNA 4 будет ориентирована только на покупателей среднего и начального уровня. Сообщается, что два графических процессора находятся в разработке - это Navi 48 и Navi 44.

Теперь, благодаря инсайдеру @Kepler_L2 на X, появилась возможность узнать конфигурации памяти графических процессоров RDNA 4. К сожалению, эта информация может разочаровать некоторых фанатов продукции AMD.

По словам @kepler_L2, графические процессоры RDNA 4 имеют три возможные конфигурации памяти:

Шина памяти шириной 256 бит с памятью GDDR6 20 Гбит/с;

Шина шириной 256 бит и памятью GDDR6 18 Гбит/с;

Шина шириной 192 бит с памятью GDDR6 19 Гбит/с.

Исходя из этих цифр, топовая карта Navi 48, возможно под названием RX 8800 XT, должна иметь пропускную способность памяти 640 ГБ/с и 576 ГБ/с для плат с более медленной памятью 18 Гбит/с. Самый простой вариант получит пропускную способность 456 ГБ/с с шиной шириной 192 бит и скоростью памяти 19 Гбит/с.

Учитывая это и то, что графические процессоры RDNA 4 Navi 48 и Navi 44, как ожидается, будут иметь до 16 ГБ видеопамяти, платы Radeon RX 8000 не принесут существенных обновлений данного параметра. Например, RX 7800 XT имеет пропускную способность памяти 620 ГБ/с из-за немного более медленной памяти 19,5 Гбит/с.

Кроме того, утверждение инсайдера может быть верным только для плат среднего уровня на базе Navi 48, поскольку карты начального уровня Navi 44 могут оказаться с шиной шириной всего 128 бит, как показали предыдущие утечки.

Как бы то ни было, остается надеяться, что компания AMD сделает минимальный объем видеопамяти на следующем поколении графических процессоров по крайней мере в 12 ГБ, поскольку хорошо известно, что 8 ГБ уже недостаточно для современных AAA игр с высокими настройками.

Navi 48, более крупный из двух графических процессоров RDNA 4, как ожидается, будет иметь до 64 вычислительных модулей, 16 ГБ локальной памяти и тактовую частоту 3 ГГц+. Сообщается также, что графический процессор может похвастаться наличием 96 МБ Infinity Cache, TDP 210–280 Вт и рекомендованную розничную цену $499–$599.

Что касается производительности, то Moore’s Law is Dead утверждает, что RX 8800 XT может обеспечить производительность растеризации и трассировки лучей на уровне моделей RTX 4080 и RTX 4070 Ti Super соответственно.

Младший графический процессор Navi 44 потенциально имеет 32 вычислительных модуля и 128-битную шину памяти. С этими характеристиками платы на базе Navi 44 могут оказаться по производительности между RX 7600 XT и RX 7800 XT текущего поколения.

Как всегда, к утечкам следует относиться с осторожностью, поскольку слишком часто розничные модели заметно отличаются от предварительной информации и прототипов.