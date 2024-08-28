Новые процессоры будут работать на платах TRX50 и WRX90 и появятся не ранее следующего года, возможно, после выставки CES 2025

В манифесте на отгрузку был указан новый 96-ядерный процессор Ryzen Threadripper под кодовым названием «Shimada Peak». Ожидается, что этот процессор будет включать ядра процессора на архитектуре Zen 5 и поддерживать конфигурацию, аналогичную текущему флагману AMD Threadripper на основе Zen 4. Новый процессор, вероятно, будет совместим с существующими платформами материнских плат с поддержкой памяти DDR5 HEDT, такими как TRX50 и WRX90. Его архитектура, по-видимому, отражает архитектуру предыдущих 96-ядерных моделей Threadripper и EPYC от AMD, включающих двенадцать 8-ядерных CCD матриц и один кристалл ввода-вывода. Эти сходства предполагают, что основное изменение заключается в характеристиках CCD.

Серия Shimada Peak вряд ли дебютирует в ближайшем будущем. Учитывая, что предыдущее поколение было запущено в октябре 2023 года после значительной задержки, здесь также может применяться аналогичный подход. AMD хранит молчание относительно своей дорожной карты чипов Threadripper. Различные сообщения предполагают, что AMD готовится вскоре представить несколько продуктов, в линейку, как говорят, входят Ryzen AI 300 PRO, EPYC Turin и Instinct MI325X. После этого, как ожидается, следующий крупный анонс будет на мероприятии CES 2025, на котором ожидается появление процессоров Kraken или Strix Halo.

Хотя улучшения игровой производительности Zen 5 были скромными, они показали значительный прирост в производительности рабочих станций и серверных приложениях. Тесты портала Phoronix и обзоры подчеркивают существенное повышение производительности в рабочих нагрузках машинного обучения, баз данных, HPC и криптографии по сравнению с Zen 4. Эти улучшения делают процессоры Threadripper на архитектуре Zen 5 и EPYC привлекательными для профессиональных пользователей ПК.