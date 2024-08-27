Появление смартфона в IMEI является прямым свидетельством его скорого выхода.

Компания Xiaomi официально подтвердила существование смартфона Redmi Note 14 5G. Недавнее обновление базы данных IMEI GSMA подтвердило номер модели смартфона. Можно сказать, что новая серия Redmi Note 14 будет представлена в сентябре.

Подробности о серии Redmi Note 14 уже просочились в сеть. Новые смартфоны будут иметь кодовые названия "Beryl", "Amethyst" и "Malachite". Модель Note 14 Pro 5G будет иметь кодовое название «аметист» и внутренний номер модели O16U. Этот смартфон будет оснащен новой однокристальной системой среднего уровня Snapdragon 7S Gen 3 (SM7635). Устройство также будет иметь систему камер, которая различается в зависимости от рынка.

Теперь Redmi Note 14 5G был замечен в базе данных IMEI под номером модели 24094RAD4G, что подтверждает совсем скорый релиз устройств серии Redmi Note 14. По слухам, смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Вт. Но пока нельзя точно сказать, что это окончательная информация. Кроме того, можно с уверенностью подтвердить, что устройство будет оснащено процессором Dimensity 6100+ от компании MediaTek. Такой вывод следует на основе анализа информации, полученной из исходного кода оболочки HyperOS. Другой информации об устройстве пока нет. Ожидается, что это будет модель, аналогичная Redmi Note 13 5G.