Графический процессор AMD gfx1201 протестированный в Geekbench включает 56 вычислительных блоков, работающих на 2,1 ГГц, и 16 ГБ видеопамяти

Рано утром в сети появилась утечка серии тестов Geekbench OpenCL для графической карты AMD Radeon RX 8000, которая должна конкурировать с лучшими видеокартами, и впоследствии привлекла внимание инсайдеров и профильных СМИ. BenchLeaks обнаружил несколько записей об этом загадочном графическом процессоре «gfx1201», раскрывающие некоторые его характеристики.

Идентификатор устройства gfx1201 ранее появился в пакете проверки ROCm от AMD в апреле. Те же самые патчи подтвердили Navi 48 как «gfx1201», а Navi 44 как «gfx1200», но все тесты, похоже, относятся только к «gfx1201».

Geekbench указал графический процессор gfx1201 с 28 вычислительными блоками RDNA 4, но, вероятно, это количество процессоров рабочей группы (WGP). Предполагая, что структура RDNA 4 не изменилась (два CU на WGP), конфигурация равна 56 вычислительным блокам или 3584 потоковым процессорам (SP), в зависимости от того, кому как больше нравится. Такое количество ядер включает таинственный графический процессор gfx1201, находящийся между Radeon RX 7700 XT (54 CU) и Radeon RX 7800 XT.

Видеокарта на базе графического процессора Navi 48 проходила тестирование на максимальной частоте 2,1 ГГц. Видеокарта, вероятно, является инженерным образцом, что и объясняет низкую тактовую частоту. Некоторые существующие видеокарты серии Radeon RX 7000 имеют повышенную тактовую частоту до 2,5 ГГц. У RDNA 4, потенциально на более новом технологическом процессе, не должно возникнуть проблем с достижением не только тех же значений, но и более высоких скоростей. Также видеокарта gfx1201, похоже, имеет 16 ГБ памяти. К сожалению, Geekbench не указывает тип и скорость памяти, но, скорее всего, это обычная GDDR6. Объем в 16 ГБ GDDR6 подразумевают, что gfx1201 должна получить 256-битный интерфейс памяти.

К сожалению, результаты тестов не говорят нам ничего невероятного. Однако, ситуация становится немного странной из-за разброса результатов: четыре из пяти результатов несколько отличаются от ожидаемых, но самый ранний и самый низкий результат в 12962 баллов показывает менее чем половину производительности того же оборудования в последних четырех результатах от 31041 до 33241 баллов.

В таблице лидеров тестов OpenCL от Geekbench этот диапазон результатов тестов OpenCL, составляющий около 30 тысяч, соответствует показателям мобильной графики AMD Radeon 780M или старых дискретных моделей, таких как Radeon RX 570 или Nvidia GTX 1060. Это не то сравнение, которое можно было бы ожидать от архитектуры AMD RDNA 4 в составе видеокарты серии Radeon RX 8000 и может сводиться к мобильному или инженерному образцу.

Тот факт, что мы наблюдаем тесты видеокарт RDNA 4, показывает, что появление серии AMD Radeon RX 8000 следующего поколения, возможно, не за горами. Компания может использовать мероприятие CES 2025 для официального представления новинок, но придется немного подождать.