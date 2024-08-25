Первые смартфоны с новым флагманом Mediatek поступят в продажу уже в середине октября.

Недавняя утечка от надежного инсайдера Digital Chat Station предполагает, что MediaTek готовится выпустить свой следующий флагманский чипсет Dimensity 9400 раньше, чем предполагалось.

Обычно MediaTek выпускает свои топовые процессоры в последнем квартале года. Однако теперь сообщается, что компания нацелена на выпуск телефонов на базе Dimensity 9400 в середине октября. Поэтому можно ожидать, что новая флагманская однокристальная система будет представлена еще раньше. Стоит сказать, что его конкурент Qualcomm, собирается выпустить свой Snapdragon 8 Gen 4 21 октября.

Утечка совпадает с более ранним сообщением, предполагающим, что серия Vivo X200 или серия Oppo Find X8 на базе Dimensity 9400 могут быть выпущены до того, как состоится релиз линейки Xiaomi 15, которая, как ожидается, станет первой, получившей процессор Snapdragon 8 Gen 4.

Инсайдер также отмечает, что телефоны на базе Snapdragon 8 Gen 4, скорее всего, выйдут в ноябре или декабре. Кроме того, упоминается о разработке устройства среднего класса на базе Snapdragon 8 Gen 3, хотя конкретная модель пока не названа. Digital Chat Station также упоминает о появлении чипсета Dimensity 8400, ориентированного на немного более низкий ценовой диапазон.

Хотя конкретных подробностей о Dimensity 9400 пока мало, предыдущие утечки предполагают, что он будет построен на 3-нм техпроцессе для повышения производительности и снижения энергопотребления, что увеличит срок службы аккумуляторной батареи.

Он будет иметь обновленную архитектуру ЦП с новым Cortex-X925 в качестве ядра производительности. Благодаря этому чипсет может обеспечить до 30% прироста одноядерной производительности по сравнению с предшественником, если верить сообщению.

Более того, ожидается, что чипсет достигнет этого, потребляя на 30% меньше энергии, чем Snapdragon 8 Gen 3 в аналогичных задачах. Кроме того, Dimensity 9400 станет первым чипом, использующим сверхбыструю память Samsung LPDDR5x со скоростью 10,7 Гбит/с.