Новые бюджетные смарт-часы имеют большой дисплей и интеграцию с Amazon Alexa

Xiaomi уже некоторое время продает умные часы Redmi Watch 4, которые изначально были выпушены в конце прошлого года, хотя потребовалось определенное время, чтобы устройство стало доступно за пределами Китая. Однако, похоже, что Xiaomi не сидит сложа руки и готовится представить свои первые модели Redmi Watch следующего поколения, хотя и не обязательно как прямого преемника Redmi Watch 4.

Вместо этого Xiaomi раскрыла первые подробности о Redmi Watch 5 Active, которые сначала появятся в Индии 27 августа. К сожалению, компания пока не сообщила, сколько будут стоить умные часы или когда они поступят в продажу на глобальном рынке. Тем не менее компания рассказала о некоторых функциях с помощью серии рекламных изображений.

Представленные здесь изображения показывают, что Redmi Watch 5 Active будут поставляться с оболочкой HyperOS и более чем 140 спортивными режимами. Кроме того, говорят, что умные часы будут работать до 18 дней без подзарядки, но фактическая емкость аккумуляторной батареи пока неизвестна. Кроме того, Redmi Watch 5 Active оснащены 2-дюймовым дисплеем, единственной аппаратной кнопкой и фирменной системой ремешка для часов. Также смарт-часы будут поддерживать голосовые команды Amazon Alexa и звонки по Bluetooth. Немного более полная информация представлена на веб-сайте Xiaomi, посвященном данной модели.