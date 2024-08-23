Цены на Honor Magic V3 в Великобритании и Европе уже попали в сеть, как и варианты расцветки и конфигурация памяти

Не секрет, что Honor готовится выпустить смартфон Magic V3 на глобальном рынке, уже представив его в Китае более месяца назад. С этой целью компания поделилась загадочным тизером в конце июля, за которым последовало сообщение от инсайдера @MysteryLupin о глобальной доступности несколько дней спустя.

Совсем недавно Honor подтвердила, что намерена продемонстрировать Magic V3 во время мероприятия IFA 2024, которое пройдет с 6 по 10 сентября в Берлине. Интересно, что Honor проведет свой основной доклад на IFA 2024 за день до фактического начала мероприятия, во время которого она также впервые представит планшет MagicPad 2 и ноутбук MagicBook Art 14 за пределами Китая.

Теперь Sudhanshu Ambhore утверждает, что получил информацию о стартовых ценах для Еврозоны и Великобритании. Предположительно, Magic V3 поступит на оба рынка по цене 1999 евро и 1699 фунтов стерлингов соответственно. Если это так, то новый складной смартфон Honor будет дешевле Samsung Galaxy Z Fold 6 на £100 в Великобритании, но цена будет соответствовать ему в еврозоне.

При этом Honor Magic V3 планируется поставлять в конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, за которые Samsung сейчас просит €2199 и £1999,99. Более того, Ambhore утверждает, что Magic V3 будет доступен в черном, коричневом и зеленом цветах, что соответствует более ранней утечке. К сожалению, пока неизвестно, когда Magic V3 действительно будет доступен для покупки и с какими реальными ценами.