Инсайдер Digital Chat Station опубликовал очередную порцию информации о характеристиках грядущего Realme GT 7 Pro

Realme выпустила в Китае серию смартфонов Realme 13 Pro. Ожидается, что в ближайшие недели бренд анонсирует ещё несколько телефонов в линейке Realme 13 на внутреннем рынке. Но многие поклонники продукции компании ждут флагманские смартфоны Realme. К концу октября или ноябрю компания представит Realme GT 7 Pro, который будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 4 следующего поколения. Инсайдер Digital Chat Station уже раскрыл много информации о GT 7 Pro. Сегодня он опубликовал дополнительную информацию об устройстве на своем аккаунте в Weibo.

Характеристики, упомянутые в сообщении Weibo, убедительно свидетельствуют о том, что инсайдер имеет в виду Realme GT 7 Pro, хотя он явно не упомянул название устройства. В сообщении указывается, что Realme GT 7 Pro будет оснащен совершенно новым экраном BOE X2, который выглядит плоским, несмотря на наличие немного изогнутых краев со всех четырех сторон. Напомню, Realme GT 5 Pro, дебютировавший в декабре прошлого года, имел экран BOE X1. Digital Chat Station добавил, что параметры экрана могут измениться и использовать другой бренд.

Хотя инсайдер упомянул, что экран Realme GT 7 Pro будет поддерживать разрешение 1,5K, он не раскрыл размер экрана. Однако, учитывая, что BOE X2, вероятно, будет улучшенной версией BOE X1, размер экрана Realme GT 7 Pro может составлять 6,78 дюйма, как у GT 5 Pro.

Работать Realme GT 7 Pro будет на базе процессора Snapdragon 8 Gen 4. Похоже, что самый дорогой вариант устройства будет иметь 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Утечка не раскрыла точную ёмкость аккумулятора, но упомянула, что смартфон будет оснащен кремниевой батареей большой емкости с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. Ранее появлялась информация, что в нем может быть аккумулятор емкостью более 6000 мАч. Пока нет ясности относительно того, будет ли финальное устройство поддерживать беспроводную зарядку. Это связано с тем, что функцию беспроводной зарядки невозможно активировать на текущем инженерном прототипе устройства.

Задняя камера Realme GT 7 Pro может включать перископический объектив Sony LYT-600. Предыдущая утечка от того же источника утверждала, что устройство будет поддерживать 10-кратный гибридный зум и 120-кратный цифровой зум. Также новинка может иметь 50-мегапиксельный основной датчик камеры.

Realme GT 7 Pro будет иметь пыле- и водозащищенный корпус со степенью защиты IP68/69, а также ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, встроенный в экран.