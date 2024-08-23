Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Realme GT 7 Pro получит дисплей BOE X2 и перископическую камеру
Инсайдер Digital Chat Station опубликовал очередную порцию информации о характеристиках грядущего Realme GT 7 Pro

 Realme выпустила в Китае серию смартфонов Realme 13 Pro. Ожидается, что в ближайшие недели бренд анонсирует ещё несколько телефонов в линейке Realme 13 на внутреннем рынке. Но многие поклонники продукции компании ждут флагманские смартфоны Realme. К концу октября или ноябрю компания представит Realme GT 7 Pro, который будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 4 следующего поколения. Инсайдер Digital Chat Station уже раскрыл много информации о GT 7 Pro. Сегодня он опубликовал дополнительную информацию об устройстве на своем аккаунте в Weibo.

 Характеристики, упомянутые в сообщении Weibo, убедительно свидетельствуют о том, что инсайдер имеет в виду Realme GT 7 Pro, хотя он явно не упомянул название устройства. В сообщении указывается, что Realme GT 7 Pro будет оснащен совершенно новым экраном BOE X2, который выглядит плоским, несмотря на наличие немного изогнутых краев со всех четырех сторон. Напомню, Realme GT 5 Pro, дебютировавший в декабре прошлого года, имел экран BOE X1. Digital Chat Station добавил, что параметры экрана могут измениться и использовать другой бренд.

 Хотя инсайдер упомянул, что экран Realme GT 7 Pro будет поддерживать разрешение 1,5K, он не раскрыл размер экрана. Однако, учитывая, что BOE X2, вероятно, будет улучшенной версией BOE X1, размер экрана Realme GT 7 Pro может составлять 6,78 дюйма, как у GT 5 Pro.

 Работать Realme GT 7 Pro будет на базе процессора Snapdragon 8 Gen 4. Похоже, что самый дорогой вариант устройства будет иметь 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Утечка не раскрыла точную ёмкость аккумулятора, но упомянула, что смартфон будет оснащен кремниевой батареей большой емкости с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. Ранее появлялась информация, что в нем может быть аккумулятор емкостью более 6000 мАч. Пока нет ясности относительно того, будет ли финальное устройство поддерживать беспроводную зарядку. Это связано с тем, что функцию беспроводной зарядки невозможно активировать на текущем инженерном прототипе устройства.

 Задняя камера Realme GT 7 Pro может включать перископический объектив Sony LYT-600. Предыдущая утечка от того же источника утверждала, что устройство будет поддерживать 10-кратный гибридный зум и 120-кратный цифровой зум. Также новинка может иметь 50-мегапиксельный основной датчик камеры. 

 Realme GT 7 Pro будет иметь пыле- и водозащищенный корпус со степенью защиты IP68/69, а также ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, встроенный в экран.

#смартфоны #realme #смартфоны realme #realme gt 5 pro #realme gt 7 pro
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Смартфоны Redmi K80 могут получить аккумулятор емкостью 6500 мАч
Xiaomi готовит к выходу бюджетный Redmi 14C
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инсайдеры назвали 37 смартфонов Xiaomi, которые получат новую HyperOS 2 на базе Android 15
+
Видеокарта Radeon RX 8800 XT станет новым флагманом AMD и будет равна по скорости GeForce RTX 4080
6
Galaxy Z Fold 6 Slim может стать первым складным смартфоном Samsung с рамкой из титана
+
OnePlus 12 получил крупное обновление безопасности Android объемом 1,25 ГБ
+
Galaxy Z Fold 6 Ultra может выйти 25 сентября
+
«Метровагонмаш» начал эксплуатацию современного российского станка лазерной резки металла
1
Новый российский пассажирский самолет SJ-100 c двигателями ПД-8 взлетит только в 2025 году
+
Магистральный тягач Урал LNG получит российский двигатель ЯМЗ-537 на сжиженном газе
+
Стали известны чипсет, скорость зарядки и ёмкость аккумулятора предстоящего Oppo Find X8 Ultra
+
Производительность RX 8800 XT с трассировкой лучей будет на уровне RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080
7
Исследования Полярной звезды раскрывают тайны ее поверхности и близкого компаньона
1
На покровском направлении уничтожен модифицированный силами ВСУ M1A1SA Abrams
+
Microsoft и 8BitDo представили новый джойстик и контроллер для XBox
+
Huawei Watch D2 с манжетой для измерения артериального давления выйдет в конце сентября
+
Nvidia и MediaTek объединили усилия, чтобы устранить главный недостаток технологии G-Sync
+
Информатор рассказал о степени готовности One UI 7 для Galaxy S24 Ultra и указал причины задержки
+
Asus якобы случайно опубликовала сведения о линейке процессоров Ryzen 9000X3D
+
Тестирование защищённого смартфона Ulefone Armor 27T Pro показывает новую планку прочности
+
Крупные московские дилеры снизили цены на Suzuki Jimny, Ertiga и Baleno
+
Core Ultra 9 285K легко обошёл Ryzen 9 9950X в Geekbench 6, но AMD готовит Intel неприятный сюрприз
4

Популярные статьи

Как правильно обустроить рабочее место современного геймера
+
Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
16
Как узнать, что ваш роутер взломан, и можно ли получить реальный срок за использование чужого Wi-Fi
12
Как разогнать Linux одним файлом
17
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 2
6
Тестирование системного блока, купленного по цене блока питания
21
Открытие Gamescom 2024 как показатель деградации игровой индустрии
6
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
44
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
21
Актуальные подборки видеокарта + процессор для апгрейда игрового ПК под разрешение 1080р и 2К
19

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
13:48
и прочих...асов
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Такой то
13:46
свинка подавляющее большинство?
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Колючка
13:46
нахера мне этим заниматься, если банальное комментирование роликов с ютуба и так приносит стабильный доход?
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7700 – почему 15% разница почти незаметна в обычных играх
Degeneratus Maximus
13:45
У нас и нет достоверных источников что работа с лучами будет нормальной, есть только беливы мамкиных предсказателей
Видеокарта Radeon RX 8800 XT станет новым флагманом AMD и будет равна по скорости GeForce RTX 4080
Chihonya
13:41
откуда у этого нищего рекламщика железо для обзоров?)))))))))))))
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7700 – почему 15% разница почти незаметна в обычных играх
Александр Сечков
13:39
Свои тесты когда проведёте? Что не обсуждать чужие, и ещё так скучно.
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7700 – почему 15% разница почти незаметна в обычных играх
Profit
13:39
нет, там климат не тот. что Алтай, что ДВ китайцам нахрен не нужен. видно, что ты там не был
Marshall представляет обновленные колоки Emberton III и Willen II с увеличенным временем работы
sumrack
13:34
Ты посчитай сколько фанатов PS5 на авито избавляются от своих родненьких, халерный))
Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
Chihonya
13:33
Если правда, зачетная будет карта.
Флагманской видеокарте AMD RDNA 4 приписывают RT-производительность на уровне NVIDIA RTX 4070 Ti S
Китя
13:31
Не знаешь по гугли. Китай последнее время нарастила ядерный арсенал. что США бьют тревогу. а РФ на руку Китай же союзник. https://www.kommersant.ru/doc/6455370
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем