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Доля рынка процессоров Intel в Корее снизилась с 60 до 45 процентов
Компания сейчас находится в роли аутсайдера, отдав лидерство AMD.

 Любой, кто следит за текущим состоянием розничного рынка ПК, знает, что у Intel сейчас тяжелые времена. Компания не только борется с плохими финансовыми показателями, но и сталкивается с проблемами стабильности своих процессоров Raptor Lake 13-го и 14-го поколений. Согласно новостям из Кореи, это привело к тому, что Intel потеряла значительную долю рынка с момента запуска процессоров Raptor Lake Refresh 14-го поколения в октябре 2023 года.

 ZDNet Korea сообщает, что доля Intel на корейском рынке сократилась до менее чем 45% по состоянию на июль 2024 года. В отличие от этого, AMD неуклонно наращивала долю рынка с прошлого года и, за исключением падения в июне, сейчас занимает более 55% корейского рынка ПК.

 Чтобы показать, насколько тревожны эти цифры для компании, стоит отметить, что Intel уверенно лидировала с долей рынка в 60% против 40% у AMD в феврале 2023 года. Однако компания постепенно теряла долю, и в декабре 2023 года доля обоих игроков составляла 50%. Сообщается, что после повсеместного появления проблем со стабильностью Raptor Lake в начале этого года Intel еще больше растеряла преимущество на корейском рынке.

 Помимо неудач Intel, падение цен на DDR5, выпуск материнских плат A620 и доступность Ryzen 5 7500F, похоже, помогли AMD продать больше чипов для платформы AM5. Таким образом, процессоры AM5 составили около 65% от общего числа процессоров AMD, проданных в Корее в июле, в то время как продажи чипов с сокетом AM4, как сообщается, упали до примерно 30%.

 У компании Intel есть шанс вернуть себе некоторую долю рынка с помощью Arrow Lake, поскольку процессоры AMD Ryzen 9000 получили довольно посредственную реакцию со стороны пользователей. Таким образом, если Arrow Lake сможет обеспечить существенное улучшение по сравнению с процессорами 14-го поколения с точки зрения эффективности и производительности, Intel, наконец, сможет снова вступить в противостояние с AMD.

 Однако когда речь идет об игровой производительности, то Intel, вероятно, также придется конкурировать с чипами Ryzen 9000X3D. Высоки шансы, что последняя версия чипов AMD с технологией 3D V-Cache может быть выпущена в октябре, в том же месяце, что и Intel Arrow Lake.

 В любом случае Intel сейчас особенно нуждается в некоторых победах, иначе ситуация для компании может стать еще хуже.

#amd #intel #процессоры #процессоры amd #процессоры intel #raptor lake #arrow lake #ryzen 9000 #ryzen 9000x3d
Источник: notebookcheck.net
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Релиз процессоров AMD Ryzen 9000X3D может состояться в начале 2025 года
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