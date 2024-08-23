iPhone 16 и 16 Pro получат специальную емкостную кнопку и запись видео в формате 3K со скоростью 120 кадров в секунду.

Недавний отчет известного издания AppleInsider раскрыл множество обновлений системы камер как в iPhone 16, так и в iPhone 16 Pro. Как и ожидалось, многие из опубликованных деталей уже раскрывались в виде слухов ранее.

Для непрофессиональных вариантов можно ожидать знакомый двойной модуль камер с основным объективом на 48 МП с 2-кратным оптическим зумом и диафрагмой f/1,6 и дополненным вторым сверхширокоугольным объективом, который будет иметь диафрагму f/2.2. AppleInsider утверждает, что модели этого года, скорее всего, впервые представят макросъемку в стандартной модели.

Ожидается, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат более существенные улучшения в области фотографии. В линейке Pro сохранится уже привычный тройной модуль камер на задней панели, а основная камера, скорее всего, останется нетронутой по сравнению с iPhone 15 Pro, с сенсором на 48 МП и диафрагмой f/1,78.

При этом ожидается значительное обновление с введением телеобъектива с 5-кратным увеличением, который заменит телеобъектив с 3-кратным увеличением на iPhone 15 Pro, хотя датчик останется с разрешением 12 МП. Более того, сверхширокоугольный объектив может получить датчик на 48 МП с возможностью поддержки фотографий ProRaw.

Возможно, одним из самых больших изменений во внешнем виде линеек iPhone 16 и iPhone 16 Pro станет появление новой кнопки захвата. Эта новая емкостная кнопка, скорее всего, украсит всю линейку iPhone 16, а не будет ограничиваться только вариантами Pro, как предполагалось в предыдущих отчетах.

Сообщается, что эта кнопка будет поддерживать элементы управления жестами, вероятно, для регулировки масштаба или выбора фильтра, а также чувствительности к давлению, что позволит фиксировать экспозицию и фокус с помощью полунажатия перед полным щелчком. Кроме того, эта кнопка также позволит пользователям при нажатии открывать выбранное ими приложение камеры, даже если оно стороннее.

Источники AppleInsider также предположили, что Apple может представить новый формат изображений под названием JPEG-XL для серии iPhone 16, который призван улучшить качество фотографий и сжатие. Предполагается, что и iPhone 16, и iPhone 16 Pro будут поддерживать запись видео 3K со скоростью 120 кадров в секунду с функцией Dolby Vision.

Ожидается, что серия iPhone 16 будет представлена Apple в следующем месяце.