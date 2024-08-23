Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Появились подробности о камерах iPhone 16 и 16 Pro
iPhone 16 и 16 Pro получат специальную емкостную кнопку и запись видео в формате 3K со скоростью 120 кадров в секунду.

 Недавний отчет известного издания AppleInsider раскрыл множество обновлений системы камер как в iPhone 16, так и в iPhone 16 Pro. Как и ожидалось, многие из опубликованных деталей уже раскрывались в виде слухов ранее.

 Для непрофессиональных вариантов можно ожидать знакомый двойной модуль камер с основным объективом на 48 МП с 2-кратным оптическим зумом и диафрагмой f/1,6 и дополненным вторым сверхширокоугольным объективом, который будет иметь диафрагму f/2.2. AppleInsider утверждает, что модели этого года, скорее всего, впервые представят макросъемку в стандартной модели.

 Ожидается, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат более существенные улучшения в области фотографии. В линейке Pro сохранится уже привычный тройной модуль камер на задней панели, а основная камера, скорее всего, останется нетронутой по сравнению с iPhone 15 Pro, с сенсором на 48 МП и диафрагмой f/1,78.

 При этом ожидается значительное обновление с введением телеобъектива с 5-кратным увеличением, который заменит телеобъектив с 3-кратным увеличением на iPhone 15 Pro, хотя датчик останется с разрешением 12 МП. Более того, сверхширокоугольный объектив может получить датчик на 48 МП с возможностью поддержки фотографий ProRaw.

 Возможно, одним из самых больших изменений во внешнем виде линеек iPhone 16 и iPhone 16 Pro станет появление новой кнопки захвата. Эта новая емкостная кнопка, скорее всего, украсит всю линейку iPhone 16, а не будет ограничиваться только вариантами Pro, как предполагалось в предыдущих отчетах.

 Сообщается, что эта кнопка будет поддерживать элементы управления жестами, вероятно, для регулировки масштаба или выбора фильтра, а также чувствительности к давлению, что позволит фиксировать экспозицию и фокус с помощью полунажатия перед полным щелчком. Кроме того, эта кнопка также позволит пользователям при нажатии открывать выбранное ими приложение камеры, даже если оно стороннее.

 Источники AppleInsider также предположили, что Apple может представить новый формат изображений под названием JPEG-XL для серии iPhone 16, который призван улучшить качество фотографий и сжатие. Предполагается, что и iPhone 16, и iPhone 16 Pro будут поддерживать запись видео 3K со скоростью 120 кадров в секунду с функцией Dolby Vision.

 Ожидается, что серия iPhone 16 будет представлена Apple в следующем месяце.

#смартфоны #apple #iphone 16 #iphone 16 pro #apple iphone #смартфоны apple #apple iphone 16 pro
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инсайдеры назвали 37 смартфонов Xiaomi, которые получат новую HyperOS 2 на базе Android 15
+
Galaxy Z Fold 6 Slim может стать первым складным смартфоном Samsung с рамкой из титана
+
Видеокарта Radeon RX 8800 XT станет новым флагманом AMD и будет равна по скорости GeForce RTX 4080
4
OnePlus 12 получил крупное обновление безопасности Android объемом 1,25 ГБ
+
Galaxy Z Fold 6 Ultra может выйти 25 сентября
+
Производительность RX 8800 XT с трассировкой лучей будет на уровне RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080
6
Магистральный тягач Урал LNG получит российский двигатель ЯМЗ-537 на сжиженном газе
+
Новый российский пассажирский самолет SJ-100 c двигателями ПД-8 взлетит только в 2025 году
+
Стали известны чипсет, скорость зарядки и ёмкость аккумулятора предстоящего Oppo Find X8 Ultra
+
«Метровагонмаш» начал эксплуатацию современного российского станка лазерной резки металла
+
Исследования Полярной звезды раскрывают тайны ее поверхности и близкого компаньона
1
Huawei Watch D2 с манжетой для измерения артериального давления выйдет в конце сентября
+
На покровском направлении уничтожен модифицированный силами ВСУ M1A1SA Abrams
+
Microsoft и 8BitDo представили новый джойстик и контроллер для XBox
+
Разработчики Black Myth: Wukong предупредили о возможной нестабильности игры с процессорами intel
+
Nvidia и MediaTek объединили усилия, чтобы устранить главный недостаток технологии G-Sync
+
Core Ultra 9 285K легко обошёл Ryzen 9 9950X в Geekbench 6, но AMD готовит Intel неприятный сюрприз
4
Asus якобы случайно опубликовала сведения о линейке процессоров Ryzen 9000X3D
+
Великобритания запустила свой первый спутник-шпион Tyche
+
Крупные московские дилеры снизили цены на Suzuki Jimny, Ertiga и Baleno
+

Популярные статьи

Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
16
Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
14
Как узнать, что ваш роутер взломан, и можно ли получить реальный срок за использование чужого Wi-Fi
12
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
91
Тестирование системного блока, купленного по цене блока питания
21
Как разогнать Linux одним файлом
9
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 2
6
Открытие Gamescom 2024 как показатель деградации игровой индустрии
6
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
44
ТОП-7 процессоров стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
16

Сейчас обсуждают

FallAlex
10:24
Интересно они двигатель довели до ума или опять задиры из-за алюминиевого БЦ , который меняет геометрию.
В Казахстане стартовали продажи нового кроссовера - Hyundai Tucson
Alexander Bekker
10:24
Мы защищаем свои права и свободу, а вы — собственный члeн в жопе, который с каждым годом вам вставляют всё глубже и глубже.
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Gamandril
10:24
Просто сама винда крайне сильно цепляется к железу, если это не коробочная версия, которая дороже. Вот отучить винду цепляться поместив ее в виртуалку где она этого делать не сможет может потянуть на ...
Я написал 5000 текстов на overclockers.ru - поздравьте с юбилеем
Alexander Bekker
10:21
Ага, по методичке проклятого запада защищаю бабулек, которые не сделали ничего плохого государству, чтобы оно их так наказывало. Всё именно так, да. А если я скажу, что у нас в стране полный порядок, ...
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Gamandril
10:17
Вот такие платы типа для создателей. Не таких как все. Попытка разъяснить это технический текст в основном. Не стоит слишком переоценивать это направление так как пользователей висты почти не осталось...
Я написал 5000 текстов на overclockers.ru - поздравьте с юбилеем
unhurtable
10:17
Началось оно вообще с King's Bounty 90го года если что, про настолки и не говорю...
Heroes of Might & Magic: Olden Era — Анонсирована новая игра в легендарной серии
[IRanPast]
10:13
Африка с 500% накруткой
Евростат: В июне Россия сократила закупки вина в Евросоюзе до минимума за последние 14 лет
Alexander Bekker
10:12
При чём здесь то, какие помыслы у Ютуба? Я не смотрю на нём политику и пропаганду, мне это неинтересно. Смотрю всякий научпоп, обзоры на всякое, слушаю музыку, игровой контент тоже смотрю. Собственно,...
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
vpoluektov
10:11
Звук где? Компьютер абсолютно без ограничений по финансам, понапихано лишнего, и на этом предлагается слушать встройку? Не тащить лишнего в видео (хотя 4090 обязательно) и корпусе - и на сэкономленные...
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
Akuma
10:04
А нафига обязательной быстрый интерфейс на морде? Я переливаю большой объем данных на съемный носитель примерно никогда. 2.5" устройства можно и через адаптер поставить в корзины 3.5", но нафига? M.2 ...
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем