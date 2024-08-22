Новинки, как всегда, являются премиальными устройствами с отделкой из кожи и драгоценных металлов

Компания Caviar, являющаяся известным производителем роскошных индивидуальных версий различных устройств Apple и Samsung, выпустил новую коллекцию в рамках проходящего турнира US Open. В коллекции под названием «Elegance» представлены специальные модели Samsung Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6 и iPhone, оформленные в тематике тенниса.

Этот модный стиль, ставший популярным в 2024 году, черпает вдохновение из теннисной культуры и эстетики, особенно после выхода фильма «Претенденты».

Специальные модели Galaxy Z Flip 6 из этой коллекции выполнены в преимущественно белой цветовой гамме с зелеными акцентами, ассоциируемые с теннисным кортом, и пастельные тона, напоминающие о лете.

Эти устройства изготовлены с использованием материалов премиум-класса, таких как кожа Epsom и Chevre, которые обычно используются в продукции Hermes. Минималистский дизайн дополнен серебряными украшениями и включениями из желтого и розового золота, инкрустированными кристаллами Сваровски, отражающими элегантность, характерную для теннисной среды.

Помимо Samsung Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6, в коллекцию Elegance также входят индивидуальные версии iPhone 15 и будущие iPhone 16. Эти телефоны доступны в нескольких вариантах, каждый из которых отличается уникальным дизайном и выбором материалов.

Например, в модели «Emerald» используется зеленая натуральная кожа Chevre и усиливающие вставки из ювелирного сплава с покрытием из 24-каратного розового золота. Модель «Sapphire» предлагает аналогичную роскошь благодаря дизайну, вдохновленному сапфиром, а модели «Veridian», «Blanc» и «Orange Amber» предлагают различные варианты цвета и материала.

Цены на эти эксклюзивные устройства варьируются от 8770 до 11060 долларов США, в зависимости от дизайна и конфигурации памяти. Каждая модель коллекции Elegance выпущена ограниченным тиражом всего в 99 экземпляров, что делает их исключительно эксклюзивными устройствами.

Эти специальные телефоны предназначены для любителей роскоши и спортивного образа жизни и предлагают уникальное сочетание высочайшего качества и дизайна.